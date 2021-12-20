Трагические выходные на Чудском: полиция стала предупреждать людей еще перед роковым случаем с квадроциклом

"Для нас это были относительно сложные выходные", — отметил командир кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс. Местные спасатели занимались четырьмя несчастными случаями, связанными с выходом на лед, один из которых оказался погибельным, по всей видимости, для двух человек.

В субботу, 18 декабря, лед на Чудском озере пришел в движение. В этот же день случился первый значительный инцидент — у села Лахепера под лед провалился квадроцикл с прицепом. На нем ехали шесть человек, которые смогли выбраться из транспортного средства.

"С людьми, к счастью, всё в порядке, они в воду не провалились", — сказал Эрнитс.

Но для полиции это было одним из знаков того, что нужно начинать предупреждать людей и запретить передвижение по льду.

Воскресным утром полиция с 6 часов утра направила бригаду, которая предупреждала выходящих на лед. "Лед двигается, возникло много опасных мест, пожалуйста направляйтесь к берегу", — передал Эрнитс содержание предупреждений.

Сотрудники полиции стали обзванивать всех людей, которые зарегистрировали свой выход на лед и предупредили их об опасности.

К несчастью, сообщение не дошло до двух мужчин, которые вышли на лед Чудского озера в районе 9 часов утра.

"В 9.12 мы получили информацию от находившихся на озере рыбаков, что квадроцикл с двумя людьми провалился в полынью, — рассказал Эрнитс. — Начали спасательную операцию, направили в район гидрокоптер, мотосани. В поисках участвовал вертолет".

Одного мужчину с квадроцикла нашли на месте происшествия быстро, пытались его реанимировать, но, к сожалению, безуспешно. "Судьбу второго мужчины мы сейчас выясняем: выбрался ли он каким-то образом на берег или оказался в воде — это пока неизвестно", — сказал Энитс и добавил, что в поисках мужчины задействованы различные ресурсы, включая подводный робот, при необходимости под воду будут спущены водолазы.