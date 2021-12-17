Трагедия на Юмера: убийца требует переквалификации преступления и значительного смягчения наказания

Мати Пыйклягу, приговоренный во вторник к 14 годам лишения свободы за убийство 36-летней женщины, совершенное 5 января на улице Юмера, 3 в Таллинне, после консультации со своим защитником подал в Харьюский уездный суд апелляцию, в которой просит переквалифицировать обвинение в убийстве на более мягкую статью — "спровоцированное убийство" или "причинение смерти по неосторожности".

По словам защитник Меэлиса Массо, в случае удовлетворения апелляции, наказание для его подзащитного существенно смягчится.

В случае спровоцированного убийства закон предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 5 лет. Причинение смерти по неосторожности влечет тюремное заключение на срок до 3 лет.

За убийство предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет, то есть Пыйклягу получил по приговору почти максимум.

В качестве отягчающих вину обстоятельств суд признал то, что убийство было совершено на глазах детей, а также то, что оно было совершено из ”иных низменных побуждений”, то есть из мести.

Подробнее о судебном заседании читайте здесь.

Убийство произошло 5 января в многоквартирном доме на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ. 80-летний Мати Пыйклягу застрелил свою соседку, 36-летнюю Полину. В квартире на этот момент находились двое детей женщины 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления. Позже его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.

Полина с детьми жила на втором этаже, ровно над квартирой Мати. Двое маленьких детей якобы не давали мужчине спать. При задержании подозреваемый смог сказать лишь то, что ему мешал шум. Ранее о конфликтах не было известно ни председателю правления, ни полиции, однако жители дома говорят, что сосед снизу неоднократно стучал в двери будущей жертвы.

Убийство было совершено из револьвера.

У Мати не было разрешения на оружие, но по приговору наказание за незаконный оборот оружия было поглощено наказанием за убийство.

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