ФОТО И ВИДЕО | Трагедия на Юмера: убийцу матери двоих детей приговорили к 14 годам тюрьмы

В целях защиты несовершеннолетних детей женщины, на глазах которых произошло убийство, с согласия сторон дело рассматривалось за закрытыми дверями. На прошедшем в октябре первом заседании Пыйклягу успел заявить: ”У меня в руках было оружие, но я не стрелял!”

Суд признал большую часть показаний Пыйклягу достоверными, но счел противоречащими показаниям свидетелей слова подсудимого о том, что дети во время случившегося не присутствовали. Также было опровергнуто утверждение Пыйклягу о том, что он не нажимал на курок.

Окружной прокурор Энели Лауритс дала понять, что довольна решением суда, так как именно о таком сроке и ходатайствовала прокуратура. Кроме того суд нашел еще одно отягчающее обстоятельство, о котором ранее не говорилось, а именно ”иные низменные побуждение”, то есть то, что преступление было совершено из мести.

Также суд отметил, что после выстрелов Пыйклягу продолжил обвинять потерпевшую и признался двум свидетелям, что застрелил мать двух детей. В качестве смягчающего обстоятельство выступило чистосердечное раскаяние Пыйклягу перед детьми.

Сам Пыйклягу сказал, что понял решение суда, но не согласен с ним. Его защитник Меэлис Массо сказал Delfi, что решение о целесообразности подачи апелляции будет принято завтра.

Убийство произошло 5 января в многоквартирном доме на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ. 80-летний Мати Пыйклягу застрелил свою соседку, 36-летнюю Полину. В квартире на этот момент находились два ребенка женщины, которым было 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления. Позже его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.