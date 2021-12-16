ПОДРОБНО | Правительство ослабило ограничения на новогодние праздники: что можно делать и чего нельзя

Кроме того, правительство дополнило распоряжения ссылкой на сайт kriis.ee.

”Штамм ”омикрон” пришел в Эстонию и быстро распространяется. Поэтому правительство не может отменить ограничение на работу заведений до 23 часов на постоянной основе”, — пояснила премьер-министр Кая Каллас. ”Однако, осознавая имеющийся риск, мы решили сделать исключение для кануна Нового года и следующей за ним субботы — только на два вечера. Эпидемия коронавируса для многих была сложным временем, и мы понимаем огромное желание людей празднично проводить старый год и встретить новый. Это исключение — знак признательности всем жителям Эстонии, которые вели себя ответственно и привились. Ограничение, однако, не означает, что в эти два вечера вирус не будет распространяться. Поэтому я прошу всех, кто решит отметить Новый год в публичном месте, вести себя ответственно для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Очень важно при первой возможности получить также бустерную дозу вакцины, что, как показывают исследования, очень повышает защиту от штамма ”омикрон”, — добавила премьер-министр.

Исключение из ограничения на передвижение с 23 до 6 часов

Для того, чтобы люди могли отметить Новый год, с 31 декабря до 2 января не действует ограничение, запрещающее находиться в публичных помещениях после 23 часов. С вечера 2 января необходимо снова придерживаться ограничения на передвижение в публичных помещениях с 23 до 6 часов.

Временное смягчение правил касается, в первую очередь, учреждений культуры, заведений общественного питания и развлекательной сферы, а также других организаторов публичных мероприятий. Для того, чтобы иметь возможность принять участие в видах деятельности, проходящих в публичных помещениях, по-прежнему необходимо предоставить COVID-справку.