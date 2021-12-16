ВИДЕО | С вечера 31 декабря по утро 2 января не будет действовать ограничение 23:00. Кийк: возможно, мы в начале четвертой волны COVID-19

Яак Ааб, временно исполняющий обязанности премьер-министра в связи с рабочей поездкой Каи Каллас, сообщил, что научный совет и Департамент здоровья решили не смягчать коронавирусные ограничения.

Однако правительство решило, что в качестве исключения с вечера 31 декабря по утро 2 января не будет действовать ограничение, позволяющее заведениям быть открытыми только до 23:00. То есть, в эти дни праздники могут длиться всю ночь без ограничения по времени.

Ааб добавил, что ковид-сертификаты, возможно, будут в будущем действительны в течение 9 месяцев. Прежде чем выносить решение, правительство хочет выслушать точку зрения комиссии по иммунопрофилактике.

Государство будет выделять премии за успешную вакцинацию населения. Сейчас среди самоуправлений лидирует Рухну, где вакцинировано более 83% жителей. Нарва, Силламяэ и Кохтла-Ярве получат премию за то, что за короткий период времени сумели увеличить охват вакцинации на 10%.

Марис Лаури рассказала о том, что исследования показали эффективность бустерных доз вакцины против нового штамма коронавируса "Омикрон". Если вы хотите получить бустерную дозу, то на digilugu.ee можно посмотреть ближайшее доступное для вас время.

Танель Кийк отметил, что в условиях сверхзаразного нового штамма нельзя надеяться на то, что люди вокруг привиты. Сейчас важна индивидуальная защита. Это дает или вакцинация или сама болезнь с возможными тяжелыми последствиями. По его словам, на популяционный иммунитет (на то, что если уровень вакцинации на высоком уровне, то болезнь минует непривитого) надеяться нельзя.

Кийк сообщил, что Еврокомиссия начала переговоры с Pfizer/BioNTech о новых поставках вакцины. В правительстве есть консенсус, что Эстония будет участвовать в единой европейской закупке.

Андрес Сутт сообщил, что правительство утвердило постановление, которое открывает дорогу для объявления конкурса на создание мобильной сети 5G. В ходе конкурса будут определены обладатели трех лицензий. Детали станут известны в ближайшее время.