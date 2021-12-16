МИД ЭР: белорусский транзит через Эстонию не нарушает санкций

"Сейчас у Министерства иностранных дел нет оснований полагать, что эстонское государственное предприятие или компетентные учреждения нарушили установленные санкции. Если ограничения станут более точными или изменятся, их соблюдение, конечно, следует пересмотреть", — сказала ERR пресс-секретарь Министерства иностранных дел Кристина Отс.

Во вторник издание Eesti Päevaleht сообщило, что ставший мишенью западных санкций режим белорусского президента Александра Лукашенко по-прежнему может активно экспортировать нефтепродукты и другие товары через эстонские порты, причем обороты в этом году достигают рекордных показателей.

Отс пояснила, что Эстония применяет санкции, принятые ООН, Евросоюзом и эстонским государством. "В отношении Республики Беларусь действуют ограничительные меры, введенные Европейским союзом для физических и юридических лиц, а также секторальные санкции в различных областях, например в финансовой сфере", — сказала она.

"Движение товаров контролируют таможня Латвии и Налогово-таможенный департамент Эстонии, а перевозчики товаров проверили соответствие товаров санкционным спискам и нарушений не обнаружили", — подчеркнула Отс.