ГРАФИК | Рекордная прибыль от проходящего через Эстонию белорусского экспорта ”кормит” режим Лукашенко

Развернувшаяся недалеко от Эстонии гибридная война напрямую коснулась и нас. Несколько месяцев назад правительство направило на помощь Литве полицейских, чуть позже наши военнослужащие отправились в Польшу. На повестку дня снова встал вопрос о строительстве восточной границы Эстонии, а в рамках быстрых учений Сил обороны на приграничной полосе установили временные заграждения. В это же время Евросоюз призвал ужесточить санкциям в отношении Беларуси.

Тем не менее, в эти неспокойные времена железнодорожные составы с цистернами нефти продолжили прибывать в Эстонию из Беларуси через Латвию. Если задуматься над тем, каким образом режим Лукашенко финансирует репрессии против своего народа, то становится ясно, что нефтяной бизнес играет в этом далеко не последнюю роль.