Задевший на автомобиле протестующего депутат Игорь Кравченко получил штраф 400 евро

"Водителю назначен штраф в размере 400 евро, к тому же он должен оплатить расходы на экспертизу по оценке причиненного вреда здоровью пострадавшего", - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов. Точную стоимость экспертизы она сказать не смогла.

Напомним, что 3 мая перед зданием Рийгикогу произошел инцидент: центрист Игорь Кравченко на служебном автомобиле наехал на участника акции протеста Даниэля Рюйтманна.

Рюйтманн (ранее Танель Габченко) сообщил Delfi, что после наезда у него сильно разболелась нога, и он вызвал скорую помощь. По его словам, в больнице у него обнаружили травму колена. Рентген не показал перелома, но колено опухло. По его словам в колене накопилась вода, так как в результате наезда автомобиля пострадал мениск.

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