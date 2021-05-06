Наезд на протестующего у Рийгикогу: мужчина получил травму, на центриста Кравченко может быть заведено дело(63)
Можно сказать, что происшествие в понедельник — самое яркое публичное выступление Игоря Кравченко (48). Когда он на своем Volvo XC90 наехал на Рюйтманна, тот стоял в одежде с капюшоном и общался с полицейским, поэтому, скорее всего, не видел приближающуюся машину.
"Спасибо, что задел меня, это попало на камеру", — сказал Рюйтманн депутату, который даже не посмотрел в его сторону и просто парировал "Отлично!".
У протестующего зафиксировали травмы
Ранее полиция сообщила, что нет причин для того, чтобы заводить дело, и с обоими участниками инцидента были проведены беседы: "Пешеход не пострадал в ходе происшествия и не желает подавать заявление в полицию".
Однако сегодня полиции поступила новая информация из больницы — у Даниэля Рюйтманна зафиксировали травму. Представитель Рюйтманна сообщил полиции, что теперь он подаст заявление. Пока полиция ждет поступления новой информации и будет действовать, исходя из нее.
Рюйтманн (ранее Танель Габченко) сообщил Delfi, что вчера у него сильно разболелась нога, и он вызвал скорую помощь. По его словам, в больнице у него обнаружили травму колена. Рентген не показал перелома, но колено опухло. Рюйтманн даже купил трость и теперь собирается с ней ходить две недели, чтобы избегать физической нагрузки на колено.
По словам пострадавшего, нет никакого сомнения, что эти действия были злонамеренными. ”Специально задел, это факт. Всегда можно было посигналить, поскольку я был занят разговором с полицией”, — написал Рюйтманн в соцсетях.
”Таким ситуациям время от времени надо давать и официальный ход, иначе человек не поймет, что сделал что-то не так”, — утверждает активист. По его словам, Кравченко высказал желание уладить конфликт только после того, как понял, что случай может стать достоянием общественности.
Депутат Игорь Кравченко принес извинения за инцидент и сказал, что сожалеет. ”Вчера, когда я ехал на работу, то на парковке задел автомобилем мужчину, который горячо спорил с полицейским. Это был необдуманный поступок, — сообщил Кравченко. — Я раскаиваюсь в содеянном и приношу извинения как гражданину, так и свой фракции и всем коллегам”.
Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сообщил Delfi, что осуждает действия Кравченко. Кравченко не видит причины, чтобы уходить из Рийгикогу, а Карилайд добавил, что это может быть решение лишь самого депутата, партия его не отзывает.
Кто такой Игорь Кравченко?
Неделю назад протестующие на Тоомпеа подготовили плакаты с лицами депутатов за решеткой и надписью "Я голосовал за полицейское государство". Тогда Кравченко не остался в долгу и сделал этот плакат своей фотографией профиля на Facebook.
Кравченко входит уже во второй состав Рийгикогу. Правда, в 2019 году Postimees назвал его "серой мышкой", так как центрист за два с половиной года в Рийгикогу выступал лишь десяток раз. Более того, за последующие два года он вообще ни разу не выступал в зале Рийгикогу. В этом составе он не представил ни одного законопроекта, лишь изредка задавал вопросы.
Тем не менее Кравченко входит в комиссию по окружающей среде и прилежно ходит на собрания, как и на заседания Рийгикогу, но и там особо себя не проявляет, берет слово только во время голосования. Еще он входит в совет Tallinna Linnatransport (TLT).
Зато Кравченко активно выступает в Facebook с критикой в отношении оппозиционеров Алексея Навального и Светланы Тихановской, президента Керсти Кальюлайд, санкций ЕС против России. Там же он делится статьями пропагандистских изданий Sputnik и Baltnews. Прошлым летом он привлек к себе внимание еще и тем, что не стал голосовать по заявлению в поддержку Беларуси в Рийгикогу.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.