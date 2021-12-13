13.12.2021, 14:35
Кинотеатр Coca-Cola Plaza в Таллинне откроется не позднее конца года(4)
Foto: Kretel Kuusk
Кинотеатр Coca-Cola Plaza в Таллинне откроется через несколько недель.
Как сообщили представители кинотеатра, посетители смогут насладиться кино не позднее конца года.
Кинотеатр был закрыт 3 декабря в связи с работами по реновации и коронавирусными ограничениями.
Программный директор Forum Cinemas Тынис Лыхмус ранее сказал Delfi, что с начала действия ограничений число зрителей в кинотеатре сократилось примерно на 50%, а по сравнению с 2019 годом — и вовсе на 80%.
Те недели, что кинотеатр будет закрыт, работники будут продолжать получать зарплату, а также проводить работы по уборке и улучшению кинотеатра.