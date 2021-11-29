Кинотеатр Coca-Cola Plaza закрывается до Рождества: число зрителей сократилось на 50%

Программный директор Forum Cinemas Тынис Лыхмус подтвердил Delfi, что кинотеатр Coca-Cola Plaza действительно будет закрыт с 3 декабря и по Рождество. Другой кинотеатр сети в Вильянди останется открытым.

Причина закрытия в установленных правительством ограничениях из-за коронавируса и понизившейся в связи с этим посещаемости. По словам Лыхмуса, с начала действия ограничений число зрителей в кинотеатре сократилось примерно на 50%.

Тем более, что после окончания кинофестиваля PÖFF в кинотеатре остается не особо большой выбор фильмов, отметил он.

По словам Лыхмуса, кинотеатр надеются открыть пораньше, если будут смягчены ограничения, но уж точно не позднее Рождества.

Те недели, что кинотеатр будет закрыт, работники будут продолжать получать зарплату, а также проводить работы по уборке и улучшению кинотеатра.