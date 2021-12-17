Правда ли, что вариант "Омикрон" поражает только вакцинированных?

Мы уже рассказывали, как подобное заблуждение появилось в прессе (читайте тут ), теперь слухи транслируют и в социальных сетях. Информация о заразившихся вариантом "Омикрон" вакцинированных людях правдоподобна. Как мы писали , ни одна вакцина не защищает на 100%, а с новым вариантом коронавируса все еще усложнили мутации.

Кратко напомним, о чем речь. Вариант "Омикрон" (почему именно вариант, а не штамм, можно прочитать тут) - B.1.1.529 - зарегистрирован в конце ноября на юге Африканского континента. Сейчас вариант полностью секвенирован, то есть "прочитан". (Оцените скорость современной науки!) На сайте Outbreak.Info, визуализирующем данные базы GISAID - библиотеки геномных данных вирусов, отражено, что он имеет как минимум 45 значимых отличий от предыдущих вариантов, из которых 29 приходятся на S-белок, на распознавании которого основаны многие из существующих вакцин. Само наличие такого количества изменений однозначно говорит, что S-белок "Омикрона" выглядит значительно иначе, чем S-белок других вариантов, например "Дельты" или оригинального, уханьского. Механизм защиты от вируса работает следующим образом: антитела сличают попадающий в организм патоген с "портретом" фрагмента или вируса целиком и в случае узнавания активируют иммунный ответ. Тот факт, что S-белок и другие участки вируса сильно изменились, приводит к тому, что антитела имеют более высокий шанс (но не 100%) "не узнать" их в лицо и не дать организму команду тревоги. Это значит, что человек заболеет.

Именно об этом ВОЗ и предупреждает в своём пресс-релизе, дословно: "Предварительные данные, которые, впрочем, носят ограниченный характер, указывают на то, что по сравнению с другими вариантами, вызывающими обеспокоенность, вариант "Омикрон" может повышать риск повторного заражения". Эти подтверждается данными из ЮАР: волна заражений вариантом "Омикрон" растет стремительнее всех предыдущих. Однако, в этих данных не учитывалась вакцинация.