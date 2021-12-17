Докопаемся до правды
17.12.2021, 16:25

Правда ли, что вариант "Омикрон" поражает только вакцинированных?

 
Foto: Margus Pahv

В социальных сетях распространены комментарии, подобные тем, что ниже. Действительно ли новый вариант коронавируса "выбирает" только вакцинированных?
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Мы уже рассказывали, как подобное заблуждение появилось в прессе (читайте тут), теперь слухи транслируют и в социальных сетях. Информация о заразившихся вариантом "Омикрон" вакцинированных людях правдоподобна. Как мы писали, ни одна вакцина не защищает на 100%, а с новым вариантом коронавируса все еще усложнили мутации.

Кратко напомним, о чем речь. Вариант "Омикрон" (почему именно вариант, а не штамм, можно прочитать тут) - B.1.1.529 - зарегистрирован в конце ноября на юге Африканского континента. Сейчас вариант полностью секвенирован, то есть "прочитан". (Оцените скорость современной науки!) На сайте Outbreak.Info, визуализирующем данные базы GISAID - библиотеки геномных данных вирусов, отражено, что он имеет как минимум 45 значимых отличий от предыдущих вариантов, из которых 29 приходятся на S-белок, на распознавании которого основаны многие из существующих вакцин. Само наличие такого количества изменений однозначно говорит, что S-белок "Омикрона" выглядит значительно иначе, чем S-белок других вариантов, например "Дельты" или оригинального, уханьского. Механизм защиты от вируса работает следующим образом: антитела сличают попадающий в организм патоген с "портретом" фрагмента или вируса целиком и в случае узнавания активируют иммунный ответ. Тот факт, что S-белок и другие участки вируса сильно изменились, приводит к тому, что антитела имеют более высокий шанс (но не 100%) "не узнать" их в лицо и не дать организму команду тревоги. Это значит, что человек заболеет.

Именно об этом ВОЗ и предупреждает в своём пресс-релизе, дословно: "Предварительные данные, которые, впрочем, носят ограниченный характер, указывают на то, что по сравнению с другими вариантами, вызывающими обеспокоенность, вариант "Омикрон" может повышать риск повторного заражения". Эти подтверждается данными из ЮАР: волна заражений вариантом "Омикрон" растет стремительнее всех предыдущих. Однако, в этих данных не учитывалась вакцинация.

В соцсетях ссылаются на публикацию, где упоминается количество зараженных новым вариантом CoViD-19 в США: из 43 человек 34 были полностью вакцинированы. С одной стороны, это может быть объяснено высоким уровнем вакцинации в США: 71,6% на 12 декабря 2021. С другой стороны — дело в "способности" варианта "Омикрон" к повторным заражениям. Последние исследования подтвердили, что "Омикрон" способен обходить иммунитет, сформированный мРНК-вакцинами, но защита от тяжелой формы болезни сохраняется. Кроме того, уже появились первые данные об эффективности вакцин. Так, биологи выяснили, что антитела, выработанные после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, в 41 раз хуже нейтрализовали омикрон-вариант. Аналогично, по собственным данным Pzifer и BioNTech, новый вариант омикрон хуже нейтрализуется антителами вакцинированных, чем другие штаммы коронавируса. Для того же высокого уровня нейтрализации вирусных частиц "Омикрон" нужно в среднем в 25 раз больше антител, чем для других вариантов коронавируса. Как сообщают исследователи, этот уровень достигается после третьей бустерной дозы.

Относительно эффективности вакцин против нового варианта ВОЗ достаточно оптимистична: "Применяемые в настоящее время вакцины продолжают эффективно защищать от тяжёлого течения заболевания и смерти от него".

ВЫВОД: Утверждение ложное, вариант "Омикрон" не поражает только вакцинированных людей. Однако на данный момент исследования показывают, что защита от вакцин может быть снижена, по крайней мере в момент заражения, хотя по-прежнему защищает от тяжелого течения болезни. Нужно подчеркнуть, что речь идет пока о самых предварительных данных. Ни одна из указанных работ на момент публикации этой статьи не прошла полноценного рецензирования.

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Статья опубликована при поддержке гранта от NewsSpectrum Fellowship.

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