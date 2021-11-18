Самые распространенные мифы о коронавирусе vol. 3: привитые люди распространяют вирус так же, как и не вакцинированные?

Нетрудно понять, откуда взялась путаница: в конце концов, последнее время в прессе вихрем проносятся противоречивые заголовки. Во-первых, директор CDC Рошель Валенски сказала по телевидению, что «вакцинированные люди не переносят вирус». Затем научное сообщество почти сразу же отступило с этих позиций, и в New York Times появилось заявление, что «неясно, могут ли они распространять вирус среди других, доказательств недостаточно», и на самом деле в мире нет вакцины, которая имела бы 100% такой эффективности.

Соедините это с новостью о том, что число случаев COVID-19 растет среди дважды вакцинированных – в некоторых больницах невакцинированные даже становятся меньшинством – и легко запутаться.

Так что же происходит? Что ж, проблема здесь не столько в науке или статистике, сколько в языке. Утверждение, что «вакцинированные люди с такой же вероятностью распространяют вирус, как и невакцинированные», может быть верным, если вы говорите о вакцинированных людях, которые УЖЕ ИНФИЦИРОВАННЫ COVID-19, но если вы говорите о вакцинированных людях в целом – как здоровых, так и зараженных вирусом – тогда это совсем не так.

«В этой формулировке [упускается] самый важный фактор распространения коронавируса: чтобы распространить коронавирус, у вас должен быть коронавирус», – объясняет Крейг Спенсер, врач экстренной медицины и директор отдела глобального здравоохранения в области экстренной медицины в Медицинском центре Пресвитерианского/Колумбийского университета Нью-Йорка. «И у вакцинированных людей вероятность заражения коронавирусом гораздо ниже - точка».

«Кроме того, в тех случаях, когда вакцинированный человек заболевает, да, он может быть такими же заразными, как и невакцинированный человек», – добавил он. «Но они, вероятно, заразны в течение более короткого периода времени по сравнению с непривитыми, и в целом они могут содержать менее заразный вариант вируса». (прим. ред. – по поводу более слабого варианта вируса пока нет научного подтверждения, так что это предположение)