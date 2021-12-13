Омикрон опаснее Дельты или наоборот?

С момента открытия в конце ноября новой сильно мутировавшей версии SARS-CoV-2, коронавируса, вызывающего COVID-19, ученые изо всех сил пытались узнать о нем больше. Впервые представленный Всемирной организации здравоохранения Южной Африкой 24 ноября, вариант омикрона вызвал беспокойство во всем мире из-за опасений, что он может избежать иммунитета и быть более заразным, чем и без того весьма заразный дельта-штамм.

Как мы уже рассказывали, вариант омикрон содержит набор мутаций, некоторые из которых, по прогнозам, могут способствовать передаче вируса или обойти защитные нейтрализующие антитела. Плюс ко всему, этот вариант быстро распространяется в Южной Африке.

Хотя каждый день поступает все больше информации, остаются серьезные вопросы, в том числе о том, насколько передается вирус и насколько серьезна инфекция. Некоторые ранние данные свидетельствуют о том, что случаи омикрона могут быть менее тяжелыми по сравнению с другими вариантами, но еще слишком рано, чтобы знать наверняка.

Еще слишком рано говорить, является ли вариант омикрона более или менее "легким" или заразным, чем дельта, не говоря уже о том, чтобы давать количественную оценку — и любая точная оценка опасности займет некоторое время. Но есть некоторые признаки того, что омикрон может быть менее серьезным, чем его предшественники.

Доктор Анжелика Кутзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации и врач, лечивший некоторые из первых случаев омикрона в этой стране, сообщила нескольким новостным агентствам, что случаи омикрона кажутся очень легкими, симптомы в основном ограничивается сильной усталостью, ломотой в теле и головной болью.

Однако трудно сказать, исчерпывающая это картина или она изменится в будущем. По состоянию на 28 ноября ВОЗ заявила, что «в настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, вызванные Омикроном, отличаются от симптомов других вариантов».