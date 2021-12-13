Омикрон опаснее Дельты или наоборот?
Пока неизвестно, вызывает ли омикрон более или менее серьезный COVID-19, чем дельта-штамм, хотя некоторые предварительные данные предполагают, что штамм омикрон может быть более легкими.
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С момента открытия в конце ноября новой сильно мутировавшей версии SARS-CoV-2, коронавируса, вызывающего COVID-19, ученые изо всех сил пытались узнать о нем больше. Впервые представленный Всемирной организации здравоохранения Южной Африкой 24 ноября, вариант омикрона вызвал беспокойство во всем мире из-за опасений, что он может избежать иммунитета и быть более заразным, чем и без того весьма заразный дельта-штамм.
Как мы уже рассказывали, вариант омикрон содержит набор мутаций, некоторые из которых, по прогнозам, могут способствовать передаче вируса или обойти защитные нейтрализующие антитела. Плюс ко всему, этот вариант быстро распространяется в Южной Африке.
Хотя каждый день поступает все больше информации, остаются серьезные вопросы, в том числе о том, насколько передается вирус и насколько серьезна инфекция. Некоторые ранние данные свидетельствуют о том, что случаи омикрона могут быть менее тяжелыми по сравнению с другими вариантами, но еще слишком рано, чтобы знать наверняка.
Еще слишком рано говорить, является ли вариант омикрона более или менее "легким" или заразным, чем дельта, не говоря уже о том, чтобы давать количественную оценку — и любая точная оценка опасности займет некоторое время. Но есть некоторые признаки того, что омикрон может быть менее серьезным, чем его предшественники.
Доктор Анжелика Кутзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации и врач, лечивший некоторые из первых случаев омикрона в этой стране, сообщила нескольким новостным агентствам, что случаи омикрона кажутся очень легкими, симптомы в основном ограничивается сильной усталостью, ломотой в теле и головной болью.
Однако трудно сказать, исчерпывающая это картина или она изменится в будущем. По состоянию на 28 ноября ВОЗ заявила, что «в настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, вызванные Омикроном, отличаются от симптомов других вариантов».
Согласно отчету от 4 декабря о первых вероятных случаях омикрона в окружном госпитальном комплексе Стива Бико/Тшване в Претории, Южная Африка, меньшее количество пациентов нуждалось в дополнительном кислороде, чем раньше, и больше случаев инфекции были «случайными»: так называют случаи обнаружения инфекции у людей, которые прошли необходимое тестирование, но были попали в больницу по другой причине. Общий уровень госпитальной смертности также ниже — 6,6% за последние две недели по сравнению с 17% за последние 18 месяцев.
«Слишком рано определять точную тяжесть заболевания», — пояснил на брифинге по коронавирусу 7 декабря доктор Энтони Фаучи директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, анализируя существующие доказательства по этой теме. «Но похоже, что с наблюдаемыми случаями мы не видим очень серьезного профиля болезни».
«Это могло быть — и я подчеркиваю, что могло бы — быть менее серьезным, о чем свидетельствует соотношение госпитализаций к количеству новых случаев», — продолжил он. «Однако на это может повлиять тот факт, что многие в этой конкретной когорте — молодые люди. Похоже, что время пребывания в больнице сокращается, а использование дополнительного кислорода сокращается. Опять же, предупреждаю, это пока предварительные данные».
Поскольку госпитализации и смертельные случаи — показатели, которые появляются не сразу, вероятно, потребуется «по крайней мере еще пара недель», прежде чем ученые «точно определят» относительную тяжесть омикрона.
Еще одна проблема, из-за которой трудно сказать, действительно ли очевидно ли все эти менее тяжелые случаи отражают снижение вирулентности вируса, — это иммунитет населения к COVID-19, вызванный предыдущей инфекцией или вакцинами. В Южной Африке относительно низкий уровень вакцинации, но по оценкам некоторых экспертов, почти все южноафриканцы уже перенесли COVID-19. Если это так, то вполне может быть, что снижение степени тяжести отражает тот факт, что большинство людей уже в значительной степени защищены от тяжелого заболевания, даже если они подвержены повторному заражению этим вариантом.
ВЫВОД: Рано делать окончательные выводы, но на данный момент скорее правда. Факты пока внушают оптимизм: ученые предполагают, что можно ожидать более легкого течения болезни, вызванной вариантом вариантом омикрон.
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