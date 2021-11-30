Омикрон: стоит ли переживать по поводу нового африканского штамма коронавируса?

Когда мы узнаем, насколько ужасен новый штамм — и ужасен ли он вообще?

Как и всегда, информация появляется постепенно, и более четкая картина вырисовывается из туманной неопределенности не сразу. Для получения достаточного количества вируса и начала обмена им с научными учреждениями требуется как минимум неделя. Представители здравоохранения предполагают, что прежде чем появятся надежные лабораторные данные о том, как иммунитет противостоит вирусу, пройдет несколько недель, а прежде чем мы сможем судить о его воздействии в реальном мире, — еще несколько месяцев.