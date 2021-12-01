Новый штамм коронавируса "Омикрон": повода для паники пока нет

Научный подход основан на анализе сделанных ранее наблюдений, а потому всегда несколько запаздывает за стремительно меняющейся реальностью. Особенно когда речь идет об инфекции, которая проявляется в лучшем случае через несколько дней, а у многих и вовсе протекает без каких-либо симптомов.

В феврале прошлого года, когда эксперты ВОЗ все еще надеялись удержать вспышку новой болезни в пределах если не Китая, то хотя бы азиатского региона, вирус, как мы узнали позже, уже давно пробрался и в Америку, и в Европу.

Примерно то же можно наблюдать и сейчас. Только на двух последних рейсах, прибывших из Южной Африки в Нидерланды, была обнаружена дюжина инфицированных. А всего с начала месяца из ЮАР только в Европу прилетело три сотни рейсов — то есть около 100 тысяч человек.

Поэтому нужно понимать, что закрытие границ и ужесточение других ограничительных мер по всему миру преследует цель не остановить распространение вируса (это вряд ли возможно в принципе), а замедлить его. Выиграть время, чтобы получше изучить свойства нового варианта и понять, насколько он опаснее своих предшественников — и опаснее ли вообще.

Как в один голос отмечают эксперты, пока паниковать рано. На сегодняшний день мы не можем с уверенностью утверждать даже то, что новый вариант более заразен — не говоря уже про тяжесть заболевания, уровень смертности и другие ужасы, которыми пугают читателя таблоиды.

Впрочем, по поводу заразности улики пока что говорят не в пользу обвиняемого. "Омикрон" был обнаружен, после того как ученые обратили внимание на волну заражений в Южной Африке. За последние три недели число число вновь поставленных диагнозов там подскочило почти в 13 раз — с 275 до 3700 ежедневно.