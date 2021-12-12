Государство очень помогает: как живет самая многодетная семья волости Хяэдеместе?(28)
Станислав (41) и Лилиана (35) Cмирновы – родители девятерых детей. Сейчас они ждут десятого. Оба они – из Нарвы, и параллельно с содержанием большой семьи смогли еще построить с нуля дом. Как же им это удалось и во сколько обходится в месяц питание и коммуналка на 11 человек - в материале "МК-Эстонии".
Cтанислав и Лилиана познакомились много лет назад. Они ходили в одну церковь.
”Когда мы познакомились, мне было 15 лет, — улыбается Лина. — И вот с тех пор мы вместе”.
В 2005 году пара поженилась, в 2006м у них родился первый ребенок — дочь Анита.
”Мой друг — строитель, — рассказывает Станислав. — Я по образованию автослесарь. Но он меня научил строительству, нашел в Пярну квартиру подешевле в аренду — прямо на берегу моря! — и мне работу. И мы переехали в Пярну и стали здесь жить”.
Дом своими руками
В 2006 году семья купила участок земли под Пярну, чтобы построить там дом. Купили за 300 000 крон. А в 2007м сделали проект.
”Рисовал проект сам, и это в итоге мне обошлось в четыре раза дешевле, чем заказывать через фирму, — рассказывает Станислав. — А потом грянул кризис, и мы уехали в Нарву. Лет пять мы вообще на этот участок не заглядывали. Потом ситуация в экономике наладилась, и мы вернулись обратно в Пярну. Сняли у одной бабушки дом. Однако годы шли, ее здоровье становилось все хуже и хуже, а условия, на которых мы снимали дом, начали все время меняться. Понятно, что Пярну — курортный город, но изначально речь шла только о том, чтобы мы платили коммуналку, потом с нас стали просить и за аренду, с каждым разом суммы становились все больше и больше. Потом нужно было бабушке носить уже еду, ремонтировать дом и так далее. Поэтому мы за полтора года возвели на участке стены и крышу, поставили окна, двери и перегородки, и переехали в свое жилье”.
Сейчас вся семья живет на втором этаже. В одной комнате — спальня родителей, где стоят также кроватки 11-месячных близнецов. В другой комнате живут мальчики. В третьей — девочки, и там Станислав оборудовал даже второй этаж, чтобы у одной из дочерей было свое приватное пространство. В четвертой — гостиная-кухня-столовая и мамин рабочий уголок. Также на этаже — большая ванная комната, где стоят стиральная и сушильная машины.
”Первый этаж я потихоньку доделываю, — говорит отец семейства, показывая будущую гостиную с кухней, ванную комнату и спальню родителей. — Когда все закончу, мы переедем с Лилианой на первый этаж, а детям отдадим весь второй”.
Он отмечает, что работы продвигаются пока медленно, потому что после работы не всегда есть силы на ремонт.
”Большие надежды были на это лето, но в итоге я все лето пролежал с Наташей в больнице, — говорит он. — Это наш второй ребенок, и она родилась с грыжей на позвоночнике. Врачи сразу сказали, что ее нижняя часть туловища не работает. Только за первые полгода ей сделали более 10 операций, а сколько их было сделано на данный момент — мы уже сбились со счета. У нее сложный диагноз, врачи не дают никаких прогнозов, в мире нет еще технологий, чтобы вылечить эту болезнь. Чтобы как-то обеспечить нормальное существование, ей поставили катетер и шунты в голову. Но летом выяснилось, что у нее стали отказывать почки, и я с ней три месяца пролежал в больнице. Вскоре ее должны поставить в очередь на трансплантацию”.
Наташа ходит в школу, за ней приезжает опорное лицо и отвозит ее, а также привозит обратно. Школа — в 10 км от их дома, и иногда младшие тоже едут на машине с Натальей. Но, как говорят мальчишки, им больше нравится ездить самим, пусть и с пересадкой.
”Мы встаем, идем на автобус и приезжаем в школу заранее, — говорят Максим и Михаэль. — Едим там кашу и спокойно идем на уроки”.
”В принципе, они могут иногда поспать подольше, позавтракать дома и поехать вместе с Наташей в школу на машине, но им больше нравится самим на автобусе”, — говорит Лилиана.
Не хватает 5 минут и 5 рублей
Каков же распорядок дня матери такого большого семейства? Да еще, вдобавок, на пятом месяце беременности?
”Утром встаю в шесть, всех собираю в школу и могу лечь еще немного поспать. В девять часов просыпаются близнецы и младшие дети, и тогда я уже начинаю готовить завтрак, запускаю стиралку и сушилку, делаю дома уборку. В 12 начинаю готовить обед, потому что в 14 старшие дети уже приходят из школы, — перечисляет она. — Потом уроки, дела по дому, надо уже готовить ужин. Так вот дни и пролетают один за другим”.
На вопрос, не сложно ли ей управляться с девятью детьми, она улыбается: ”Я сама тоже из большой семьи, нас было 10. Нет, когда они идут один за другим, не сложно. Вот когда я пошла за восьмым, а оказалось, что будут близнецы, мы со Стасом два месяца вдвоем за ними ухаживали. Он тогда перестал работать и первые два месяца был дома, чтобы помогать мне. Сейчас уже полегче”.
Станислав при этом отмечает, что в Эстонии — очень хорошая система пособий, и то, что у нас полтора года платят родительскую зарплату, — вообще замечательно.
”Сразу видно: государство поддерживает семьи с детьми и пытается облегчить им жизнь! — говорит он. — Если сравнить с размером пособий в Латвии или России, это небо и земля. У меня своя фирма, я работаю на себя и беру заказы, но когда родились близнецы и я два месяца находился дома, чтобы помогать жене, мы смогли выжить только на пособия. При том, что надо было покупать малышам еще и смесь — это первые дети, которых пришлось кормить смесью, жена не смогла обеспечить молоком обоих сразу. Но даже с учетом этого мы справились”.
Сколько же надо денег, чтобы прокормить такую большую семью? Станислав и Лилиана отмечают, что в начале месяца они всегда масштабно закупают большие партии продуктов, которые долго хранятся: макароны, муку, крупы и т. д. Только за один такой поход в магазин уходит минимум 200 евро. И потом еще докупают по необходимости. В магазин ездят раз в неделю, и обычно тратят по 50–100 евро за раз. В месяц выходит порядка 500–600 евро.
”Когда у кого день рождения — покупаем суши, они их очень любят!” — говорит отец.
Конечно, отмечает он, есть то, чего не хватает. Но они стараются изо всех сил, чтобы дать детям все необходимое.
”Как говорится, обычно не хватает пяти минут и пяти рублей!” — улыбается Станислав.
Коммунальные платежи в своем доме относительно небольшие: ”За воду платим меньше 1 евро в месяц, и летом у нас полив и бассейн просто не прекращаются. Подогреваем воду дровами. То есть пригласили меня летом срубить две березы, я срубил, и все лето мы грели этими березами воду.
Топим пеллетами, в месяц уходит 30 мешков. При помощи фонда KredEx построили свою котельную. Они нам дали пособие в 5000 евро, я добавил еще 500, и теперь своя котельная. Вот за электричество теперь платим много, порядка 100 евро в месяц. Оно сильно подорожало”.
KredEx, отмечает Станислав, помогал им дважды. В первый раз им выделили 7000 евро, и они смогли сделать крышу, перекрытия, ворота и дверь в гараж.
”Спасибо большое государству за эту поддержку! — говорит многодетный отец. — Волость тоже помогает. В прошлый раз на Рождество приехал Дед Мороз, подарил подарки. И на Пасху нас очень красиво поздравили. При строительстве дома очень многие мои друзья и знакомые активно мне помогали. То подскажут, где материалы подешевле купить, то помогут при разных работах транспортом и рабочей силой, и при этом ни копейки не возьмут — только за материалы или за топливо. Бабушка одна добрая дала денег на окна, блоки для стен мы заказывали напрямую с завода, и это вышло не 4000 евро, а 1500. Вот так потихоньку и построились. Да, медленно, но тут обычно так: либо строишь быстро, но заказываешь работников, либо медленно, но сам, и тогда выходит подешевле”.
Единственное, что его сейчас беспокоит — это что нужно получить теперь категорию D.
”Мы ездили в Германию и там купили 9-местный микроавтобус, — рассказывает он. — Но родились близнецы, и стало понятно, что теперь надо его переоборудовать под 11-местный. Скоро будет и еще один ребенок. По эстонским законам, мне теперь нужно получить водительские права категории D, чтобы вывезти свою семью в аквапарк или магазин!”
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