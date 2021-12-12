Государство очень помогает: как живет самая многодетная семья волости Хяэдеместе?

”Первый этаж я потихоньку доделываю, — говорит отец семейства, показывая будущую гостиную с кухней, ванную комнату и спальню родителей. — Когда все закончу, мы переедем с Лилианой на первый этаж, а детям отдадим весь второй”.

Сейчас вся семья живет на втором этаже. В одной комнате — спальня родителей, где стоят также кроватки 11-месячных близнецов. В другой комнате живут мальчики. В третьей — девочки, и там Станислав оборудовал даже второй этаж, чтобы у одной из дочерей было свое приватное пространство. В четвертой — гостиная-кухня-столовая и мамин рабочий уголок. Также на этаже — большая ванная комната, где стоят стиральная и сушильная машины.

”Рисовал проект сам, и это в итоге мне обошлось в четыре раза дешевле, чем заказывать через фирму, — рассказывает Станислав. — А потом грянул кризис, и мы уехали в Нарву. Лет пять мы вообще на этот участок не заглядывали. Потом ситуация в экономике наладилась, и мы вернулись обратно в Пярну. Сняли у одной бабушки дом. Однако годы шли, ее здоровье становилось все хуже и хуже, а условия, на которых мы снимали дом, начали все время меняться. Понятно, что Пярну — курортный город, но изначально речь шла только о том, чтобы мы платили коммуналку, потом с нас стали просить и за аренду, с каждым разом суммы становились все больше и больше. Потом нужно было бабушке носить уже еду, ремонтировать дом и так далее. Поэтому мы за полтора года возвели на участке стены и крышу, поставили окна, двери и перегородки, и переехали в свое жилье”.

”Мой друг — строитель, — рассказывает Станислав. — Я по образованию автослесарь. Но он меня научил строительству, нашел в Пярну квартиру подешевле в аренду — прямо на берегу моря! — и мне работу. И мы переехали в Пярну и стали здесь жить”.

”Когда мы познакомились, мне было 15 лет, — улыбается Лина. — И вот с тех пор мы вместе”.

Он отмечает, что работы продвигаются пока медленно, потому что после работы не всегда есть силы на ремонт.

”Большие надежды были на это лето, но в итоге я все лето пролежал с Наташей в больнице, — говорит он. — Это наш второй ребенок, и она родилась с грыжей на позвоночнике. Врачи сразу сказали, что ее нижняя часть туловища не работает. Только за первые полгода ей сделали более 10 операций, а сколько их было сделано на данный момент — мы уже сбились со счета. У нее сложный диагноз, врачи не дают никаких прогнозов, в мире нет еще технологий, чтобы вылечить эту болезнь. Чтобы как-то обеспечить нормальное существование, ей поставили катетер и шунты в голову. Но летом выяснилось, что у нее стали отказывать почки, и я с ней три месяца пролежал в больнице. Вскоре ее должны поставить в очередь на трансплантацию”.

Наташа ходит в школу, за ней приезжает опорное лицо и отвозит ее, а также привозит обратно. Школа — в 10 км от их дома, и иногда младшие тоже едут на машине с Натальей. Но, как говорят мальчишки, им больше нравится ездить самим, пусть и с пересадкой.

”Мы встаем, идем на автобус и приезжаем в школу заранее, — говорят Максим и Михаэль. — Едим там кашу и спокойно идем на уроки”.

”В принципе, они могут иногда поспать подольше, позавтракать дома и поехать вместе с Наташей в школу на машине, но им больше нравится самим на автобусе”, — говорит Лилиана.

Не хватает 5 минут и 5 рублей

Каков же распорядок дня матери такого большого семейства? Да еще, вдобавок, на пятом месяце беременности?