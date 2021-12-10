Каллас намерена подать в суд на адвоката Майлис Репс. Керес: это неправильно, но пускай

Ранее Каллас просила адвоката Майлис Репс Пауля Кереса публично опровергнуть это утверждение, но он отказался.

Керес сказал Delfi, что требование об опровержении, действительно, поступало, но поскольку его слова были выдраны из контекста, данное требование можно считать необоснованным. Керес отметил, что неправильно выдергивать из интервью одну или несколько фраз и, не учитывая контекст, наделять их подходящим для себя смыслом.

”Это неправильно. Но пусть она делает [идет в суд]” , — заявил адвокат.

Как мы уже писали, защитник бывшего министра образования Майлис Репс Пауль Керес сказал в интервью радио Kuku, что организованный на деньги министерства юбилей в Mon Repo можно сравнить с празднованием дня рождения премьер-министра Каи Каллас летом этого года.

Руководитель бюро премьер-министр Геррит Мяэсалу сказала тогда Delfi, что ужин 17 июня не был связан с днем рождения Каллас. ”У Каи Каллас день рождения 18 июня, и она отмечала его со своими близкими, — отметила Мяэсалу. — 17 июня после прошедшего в четверг заседания правительства состоялся первый совместный ужин этого правительства. В идеале это должно было произойти сразу же после вступления правительства в должность, но из-за распространения коронавируса организовать это раньше было невозможно”.