Адвокат Майлис Репс: премьер-министр тоже праздновала день рождения за счет государства

”Семнадцатого июня, вроде, у нашего премьер-министра был день рождения. Именно в этот день все члены правительства и приближенные коллеги получили приглашение. Также за счет государства”, — сказал Керес.

Руководитель бюро премьер-министр Геррит Мяэсалу сказала Delfi, что обед 17 июня не был связан с днем рождения Каллас. ”У Каи Каллас день рождения 18 июня, и она отмечала его со своими близкими, — отметила Мяэсалу. — 17 июня после прошедшего в четверг заседания правительства состоялся первый совместный ужин этого правительства. В идеале это должно было произойти сразу же после вступления правительства в должность, но из-за распространения коронавируса организовать это раньше было невозможно”.

Кроме членов правительства, согласно обычаю, на ужин были приглашены руководители фракций обеих правительственных партий. Со стороны реформистов это был Март Вырклаэв, со стороны центристов — Майлис Репс. ”Ужин никак не был связан с днем рождения премьер-министра, и все участники хорошо это понимали”, — добавила Мяэсалу.