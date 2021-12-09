С Майлис Репс требуют 120 000 евро. Экс-канцлер министерства образования не понимает, за что

”Мне известно ровно столько же, сколько всем остальным, кто следит за СМИ, — сказал Лайдметс Delfi. — Что там точно было, я сказать не могу”.

Связано ли это требование с советником, которые следил за детьми Репс, и водителем, возившим их же? ”Такого советника, который бы занимался тем, что следит за детьми, не было”, — сказал Лайдметс.

Своей вины как канцлера в сложившейся ситуации он не видит.

Как мы уже писали, в дополнение к обвинению прокуратуры в растрате в личных целях 7500 евро из ведомственного бюджета Министерство образования и науки намерено в рамках гражданского иска взыскать с бывшего министра Майлис Репс 118 819,77 евро. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.