Министерство хочет через суд взыскать с Майлис Репс около 120 000 евро

"Министерство образования и науки подало гражданский иск против Майлис Репс на сумму 118 819,77 евро в рамках уголовного дела, и этот иск основан на приведенных в нем фактах и ​​доказательствах. Сумма иска превышает указанный в обвинении прокуратуры ущерб, поскольку подозрение и обвинение включают только присвоение в результате действий правонарушителя, а не весь причиненный государству ущерб и обогащение обвиняемой за счет государственных средств", — прокомментировал суть иска представитель министерства Марко Кайряк из адвокатского бюро Ellex Raidla.

Юридический представитель министерства не пожелал разглашать суть иска, отказавшись комментировать, за что с бывшего министра требуют 120 000 евро, связано ли это с деятельностью советника, в свое время присматривавшего за детьми Репс, и водителя министерства, который их возил на служебном автомобиле.

"Судебный процесс только начинается, точное основание для иска и доказательства будут обнародованы только после того, как с ними ознакомится судья. Стоит отметить, что размер иска может измениться, поэтому в интересах разбирательства обстоятельства разглашать нельзя", — пояснил Кайряк.

Предварительное заседание по делу Репс назначено на 7 января, на нем будет оглашен график слушаний, а суть гражданского иска будет обнародована на первом заседании.