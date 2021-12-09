ФОТО | В Нарве из-за пожара в квартире погибла 33-летняя женщина

Спасатели прибыли на место в 5:49, к тому времени квартира горела открытым пламенем, поэтому пришлось сразу начать работы по тушению. Жителей подъезда эвакуировали.

В ходе спасательных работ в задней комнате квартиры была обнаружена 33-летняя женщина, которую, к сожалению, не удалось реанимировать. Скорая помощь осмотрела на месте трех жильцов дома, из которых госпитализация никому не потребовалась.

Пожар был ликвидирован к 6:39. Согласно первичной оценке руководителя спасательных работ, пожар начался с кухни или балкона, но точные детали выясняются.