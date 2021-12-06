Министерство образования представит во вторник в Рийгикогу план действий по переводу школ на эстонский(5)
Как уже сообщалось, Министерство образования во главе с реформисткой Лийной Керсна разработало план действий, согласно которому к 2035 году во всех финансируемых государством общеобразовательных школах Эстонии обучение будет вестись на эстонском языке. Во вторник он будет представлен в Рийгикогу.
Согласно плану, разработанному министерством образования, предусмотрены переходные периоды, в течение которых объем обучения на эстонском языке в русских школах будет увеличен сначала до 40%, затем — до 60% и к 2035 году — до 75%.
Представленный план предполагает как дополнительное обучение учителей в русских школах, так и выделение дополнительных средств эстонским школам, чтобы они нашли специалистов для обучения детей с другим языком обучения.
План не был согласован с коалиционными партнёрами, правительству его представят только на этой или будущей неделе.
По мнению местных самоуправлений, с которыми этот план также не был согласован, им следовало бы предоставить возможность участия в подготовке специалистов.
План перевода русских школ на эстоноязычное обучение к 2035 году будет представлен во вторник, 7 декабря, на заседании парламентской комиссии по культуре.