Министр образования Керсна представила план перевода русских школ на эстонский язык обучения. Ааб: мы это не поддерживаем

В то же время министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) признала, что план еще не утвержден партнером по коалиции — Центристской партией.

Хотя цели по переводу образования на эстонский язык ставились и ранее, сроки ни одного из этих планов не были соблюдены, поскольку этой проблемой не занимались систематически, сказала министр образования и науки Лийна Керсна в пятницу в передаче "Uudis+" на Vikerraadio: "Этим планом действий мы пытается сделать так, чтобы у нас были конкретные шаги, которые мы должны предпринять для достижения этих целей", — сказала она.

По словам министра, планом предусмотрены переходные периоды, согласно которым объем обучения на эстонском языке в русских школах будет увеличен сначала до 40%, затем до 60% и к 2035 году до 75%.

Керсна пояснила, что требование об изучении 75% предметов на эстонском языке связано с тем, что четверть предметов — это иностранные языки: "25% объема обучения в общеобразовательных школах уже составляют иностранные языки. Поэтому мы говорим, что преподавание предметов должно проводиться преимущественно на эстонском, а остальное — на иностранном языке".

Члена правления Центристской партии и министр государственного управления Яака Ааб прокомментировал информацию со стороны Министерства образования и науки науки так:

”Центристская партия за то, чтобы качество обучения русскоязычных детей эстонскому языку повысилось. И об этом мы не только говорили, но и предпринимали для этого конкретные шаги. Например, уже сейчас в детских садах с русским языком обучения работают несколько сотен дополнительных преподавателей, чьим родным языком является эстонский. Что касается перехода обучения на эстонский язык, то мы его не поддерживаем”.