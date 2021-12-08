"Половину моего народа погубили депортация и репрессии". Как советский генерал не допустил крови в Таллинне в 1991-м

Я начал свой разговор с одним из самых интересных действующих лиц памятных событий 1990 и 1991 года в Эстонии с вопроса: благодарило ли его каким-либо образом эстонское государство за действия, предпринятые в то время. В телефонной трубке прозвучало: "Нет, никто не сказал мне спасибо".

Однако в своих мемуарах эстонские политики единодушно снимают шляпу перед Абдурахмановым за то, что 15 мая 1990 года тогдашний член Верховного Совета республики "успокоил" вторгшихся во двор замка Тоомпеа. Также заслуживает похвалы и тот факт, что по приказу Абдурахманова воздушное пространство Эстонии было полностью перекрыто для военных во время событий августа 1991 года, что не позволило перебросить сюда дополнительный армейский контингент. Но лично генералу никто благодарность так и не выразил.