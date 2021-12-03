Скандально известного Элвиса Брауэра "не пустили" в комиссию Таллиннского горсобрания

”Сегодня вечером в Таллиннском горсобрании получивший 178 голосов Айвар Рийсалу аннулировал получившего 436 голосов Элвиса Брауэра, лично инициировав предложение об исключении Брауэра как представленного EKRE эксперта из списка комиссии по городскому имуществу”, — написала в соцсетях член фракции EKRE в горсобрании Мооника Хельме. Она добавила, что известны случаи, когда находившиеся под уголовным следствием центристы даже стояли во главе комиссий и это не мешало ни Рийсалу, ни другим его однопартийцам.

По словам Рийсалу, он не знает, что в данном контексте означает слово ”аннулировать”. ”Вопрос в том, что имеется очень много спорных персон. Вопрос их участия в комиссиях и был выставлен на голосование. Среди этих людей был и гражданин Брауэр”, — сказал Рийсалу Delfi. Он добавил, что в отличие от Брауэра, остальные кандидаты на вылет не получили должного количества голосов. ”Спор выдался по-экрешнему эмоциональным, в прямом смысле перерос в галдеж. Позже я пояснил, что во времена, когда десятки и сотни предприятий пострадали от ограничений, находится один, который плюет в лицо действующему порядку. Я не желаю, чтобы человек, который противостоит столь шумно, давал мне советы в комиссии по городскому имуществу. Так решило и горсобрание”, — пояснил центрист.