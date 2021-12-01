ФОТО | Полиция дежурит у MEM Café сутки напролет. Протестующие не придерживались общественного порядка

Полиция дежурит у MEM Café сутки напролет, чтобы охранять там порядок.

По словам полиции, вчера вечером чем больше людей собиралось у MEM Café, тем больше они не придерживались общественного порядка. Полиция смогла разрешить конфликт словами. Протестующим напомнили о ночном покое, и большинство из них покинули территорию вокруг кафе к часу ночи.

Протестующие пели песни, зачитывали тексты различных законов и даже три раза разводили в принесенной бочке костер, которые пришлось тушить спасателям. В итоге полиция забрала бочку, так как никто из присутствующих не признал себя ее владельцем.

К утру среды у кафе осталась лишь пара человек.

Дальнейшие шаги полиции зависят от того, как будет вести себя владелец кафе и собирающиеся около него люди. Департамент здоровья ищет альтернативные пути, чтобы заставить кафе выполнять установленные требования. Например, можно нанять частную охранную фирму, а расходы на это взыскать с владельца кафе.

Если же Брауэр решит все же изменить свое поведение и начнет выполнять установленные правила, то у кафе есть право продолжить деятельность. В таком случае полиции больше не придется дежурить у кафе.

Департамент здоровья вынес OÜ MEM Kohvikud предписание закрыть кафе, поскольку в нем многократно нарушались установленные правительством требования. Кафе запрещено вести любую деятельность, в том числе продажу навынос. Владельцем кафе является известный активист и антипрививочник Элвис Брауэр.