Жителей Эстонии ждет резкий и всеобщий рост цен на продукты питания

"Молочную промышленность отличает большое энергопотребление, и подорожание электроэнергии и газа увеличило эти наши расходы на 200%. Само исходное сырье — сырое молоко — подорожало с сентября уже на 20%. Подорожали даже упаковочные материалы. И, к несчастью, все эти повышения цен произошли почти синхронно, в течение осенних месяцев", — рассказал глава концерна Nordic Milk Юло Кивине.

В итоге концерн, который владеет такими товарными марками как Тere и Farmi, решил повысить с января свои отпускные цены на молоко, масло, сыр и другие молочные продукты в среднем на 10%.

Как мы уже сообщали, в таком же масштабе подорожает и большая часть продукции принадлежащих концерну HKScan Раквереского мясокомбината и птицефабрики Tallegg.