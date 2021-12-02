HKScan собирается повысить цены на свою продукцию. Всему виной подорожание электричества и проблемы с поставками

По словам члена правления HKScan Estonia и коммерческого директора HKScan Baltikum Кристины Мустонен-Шевелевски, расходы, связанные с производством, за последние пару лет возросли и все прогнозы говорят о том, что рост цен на сырье в ближайшее время не прекратится. Повышение цен в большей степени затронет готовую продукцию, такую как ветчины, котлеты, сосиски и другие обработанные изделия.

”Рост цен на электричество и газ влияет на себестоимость через рост как производственных расходов, так и расходов, которые несут наши поставщики сырья. Электричество подорожало в 2,5 раза, газ — в 4 раза. Все разумные возможности экономии энергии мы уже использовали, но эта экономия не покрывает увеличившиеся счета за энергию, которая тратится на производство нашей готовой продукции”, — объясняет Мустонен-Шевелевски.

Помимо цен на энергию, на HKScan как на крупнейшего в Эстонии производителя свинины и единственного отечественного производителя мяса птицы существенно влияют цены на корма для скота и птицы. ”Цены на различные компоненты кормов за год выросли как минимум на 30-40 процентов, а в случае птицеводства стоимость кормов составляет целых 70 процентов от всех расходов и в случае свиноводства — 60 процентов”, — добавляет член правления HKScan Estonia.

Вдобавок ко всему стоимость упаковки, необходимой для качественного хранения продуктов на прилавках магазинов и для транспортировки товаров, увеличилась до 40 процентов, и заметное повышение цен на топливо привело к увеличению транспортных расходов.

”Из-за ситуации, существующей последние пару лет, производство продуктов питания, основанное на отечественном скотоводстве, оказалось в затруднительном положении, поэтому, к сожалению, мы больше не можем сдерживать рост цен для конечного потребителя”, — сказала Мустонен-Шевелевски.

Продукция предприятия поставляется под популярными торговыми марками, среди которых HK, Kariniemen, Via, Scan, Pärsons, Rakvere, Tallegg и Rose. В сотрудничестве со стратегическими партнерами концерн известен также марками Kivikylän, Tamminen и Boltsi.