ВИДЕО | Кая Каллас об обязательной вакцинации: ничего нельзя исключать
На днях стало известно: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимым, чтобы страны Евросоюза обсудили вопрос об обязательной вакцинации. При этом она заметила, что решение по этому поводу будет принимать сама каждая страна.
"Если посмотреть сказанное ею на немецком языке, то это отражает те дискуссии, которые идут в германоязычном информационном пространстве. В Эстонии нет обязательной вакцинации, и в данный момент у правительства нет таких планов", - сообщила глава правительства Кая Каллас.
Означает ли это, что такой вариант окончательно исключен, или он может поступить на обсуждение, как в Германии или Австрии? Премьер-министр: "В Германии и Австрии идут обсуждения, там нет окончательного решения. Исключать с этим вирусом ничего нельзя".
Как сказала Каллас, в борьбе с третьей волной целью является сохранить общество открытым и справиться имеющимися мерами. "Продолжающийся четыре недели спад заболеваемости показывает, что это работает. Всё было открыто, мы не должны были ничего закрывать, и самое главное - то, что мы смогли сохранить открытыми школы".
Премьер считает, что с третьей волной справились хорошо
Каллас добавила, что тестирование в школах пошло очень хорошо. "Мы смогли выявить получивших положительный результат детей и сотрудников школ до того, как они начинали разносить вирус, - сказала она. - Мы предприняли успешные усилия, я не имею в виду правительство, а всех людей, предпринимателей, которые повели себя ответственно и поняли, что у нас всех есть желение сохранить общество открытым".
Премьер также отметила, что об уроках третьей волны говорить пока еще рано.
Она заверила, что ковид-сертификаты никуда не исчезнут и тогда, когда заболеваемость снизится. "Если мы посмотрим, что происходит в других странах, хотя бы в Северных, где очень высокий охват вакцинацией, то они возвращают ковид-сертификаты. Это мы видим и в германоязычных странах, где вообще уже говорят об обязательной вакцинации".
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