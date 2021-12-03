ВИДЕО | Кая Каллас об обязательной вакцинации: ничего нельзя исключать

"Если посмотреть сказанное ею на немецком языке, то это отражает те дискуссии, которые идут в германоязычном информационном пространстве. В Эстонии нет обязательной вакцинации, и в данный момент у правительства нет таких планов", - сообщила глава правительства Кая Каллас.

Означает ли это, что такой вариант окончательно исключен, или он может поступить на обсуждение, как в Германии или Австрии? Премьер-министр: "В Германии и Австрии идут обсуждения, там нет окончательного решения. Исключать с этим вирусом ничего нельзя".

Как сказала Каллас, в борьбе с третьей волной целью является сохранить общество открытым и справиться имеющимися мерами. "Продолжающийся четыре недели спад заболеваемости показывает, что это работает. Всё было открыто, мы не должны были ничего закрывать, и самое главное - то, что мы смогли сохранить открытыми школы".

Премьер считает, что с третьей волной справились хорошо

Каллас добавила, что тестирование в школах пошло очень хорошо. "Мы смогли выявить получивших положительный результат детей и сотрудников школ до того, как они начинали разносить вирус, - сказала она. - Мы предприняли успешные усилия, я не имею в виду правительство, а всех людей, предпринимателей, которые повели себя ответственно и поняли, что у нас всех есть желение сохранить общество открытым".

Премьер также отметила, что об уроках третьей волны говорить пока еще рано.

Она заверила, что ковид-сертификаты никуда не исчезнут и тогда, когда заболеваемость снизится. "Если мы посмотрим, что происходит в других странах, хотя бы в Северных, где очень высокий охват вакцинацией, то они возвращают ковид-сертификаты. Это мы видим и в германоязычных странах, где вообще уже говорят об обязательной вакцинации".

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.