Глава Еврокомиссии предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европе

Страны Евросоюза должны обсудить вопрос об обязательной вакцинации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Видеозапись пресс-конференции опубликована в Twitter главы ЕК.

По ее словам, сейчас вакцинировано 77% взрослого населения ЕС, или 66% всех жителей. Однако этого недостаточно, более трети европейцев, а это миллионы людей, остаются незащищенными при том, что дефицита вакцин нет.

”Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна”, — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что это ее личное мнение.

Европа столкнулась сейчас с двойной проблемой в борьбе с COVID-19: новая волна штамма ”дельта” и появление штамма ”омикрон”.

”Полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую сильную защиту. И они доступны уже сейчас”. — написала фон дер Ляйен.

Об обнаружении в ЮАР нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 ”омикрон” объявили 24 ноября. Он отличается от исходного штамма ”альфа” большим количеством мутаций в белках — более 80. Пока достоверных сведений о большей заразности нового штамма или более тяжелом протекании заболевания нет. ”Омикрон” уже выявили в Ботсване, Бельгии, Израиле и Гонконге, Австралии, Германии и Великобритании.

30 ноября Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что в Евросоюзе выявлены, как минимум, 44 носителя нового штамма коронавируса ”омикрон” 11 странах. При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось тяжелого течения болезни и не было летальных исходов: все случаи или протекали бессимптомно, или сопровождались состоянием средней тяжести.