Глава Еврокомиссии предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европе
Миллионы жителей стран Евросоюза остаются непривитыми несмотря на то, что в ЕС уже поступило более 1 млрд доз вакцин. По мнению главы Еврокомиссии, Европа заплатит за это высокую цену, пишет РБК.
Страны Евросоюза должны обсудить вопрос об обязательной вакцинации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Видеозапись пресс-конференции опубликована в Twitter главы ЕК.
По ее словам, сейчас вакцинировано 77% взрослого населения ЕС, или 66% всех жителей. Однако этого недостаточно, более трети европейцев, а это миллионы людей, остаются незащищенными при том, что дефицита вакцин нет.
”Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна”, — сказала она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что это ее личное мнение.
Европа столкнулась сейчас с двойной проблемой в борьбе с COVID-19: новая волна штамма ”дельта” и появление штамма ”омикрон”.
”Полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую сильную защиту. И они доступны уже сейчас”. — написала фон дер Ляйен.
Об обнаружении в ЮАР нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 ”омикрон” объявили 24 ноября. Он отличается от исходного штамма ”альфа” большим количеством мутаций в белках — более 80. Пока достоверных сведений о большей заразности нового штамма или более тяжелом протекании заболевания нет. ”Омикрон” уже выявили в Ботсване, Бельгии, Израиле и Гонконге, Австралии, Германии и Великобритании.
30 ноября Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что в Евросоюзе выявлены, как минимум, 44 носителя нового штамма коронавируса ”омикрон” 11 странах. При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось тяжелого течения болезни и не было летальных исходов: все случаи или протекали бессимптомно, или сопровождались состоянием средней тяжести.
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что правила пересечения внутри границ ЕС будут изменены. ”Через несколько дней будут изменены правила для пересечения [внутри] границ ЕС. Ухудшение ситуации с пандемией требует обновления информации, которая передается между государствами”, — сказала она. Кириакидес пояснила, что зима будет тяжелой: в декабре и январе будет большая нагрузка на больницы. Всем странам, в которых вакцинировано не более 80%, придется принять сложные меры, добавила она.
По словам еврокомиссара, в Евросоюзе отмечается значительный рост инфицированных COVID-19, а на 100 тыс. жителей приходится уже 473 заболевших. ”Особенно тревожно, что в настоящее время чаще всего заболевают лица моложе 15 лет”, — добавила она.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 ноября, еще до объявления о новом штамме, допустила, что зимой в Европе от заражения коронавирусом могут умереть 500 тыс. человек, если не будут приняты дополнительные меры по сдерживанию пандемии.