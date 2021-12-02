Планы убрать в Эстонии придорожные туалеты могут запереть дома тысячи людей. Глава EPSS объясняет почему
Давайте на мгновение представим жизнь, когда все дела приходится планировать исходя из того, где и когда можно будет быстро сходить в туалет. Однако это повседневная реальность для 2500 жителей Эстонии, у которых диагностировано воспалительное заболевание кишечника (IBD) — по состоянию здоровья им приходится часто и неожиданно ходить в туалет.
По словам, члена правления Эстонского общества воспалительных заболеваний кишечника (EPSS) Янека Каппера, ситуация для пациентов с IBD становится все более сложной, поскольку им не хватает общественных туалетов, а многие рестораны оказались закрыты. Принятый в стране план жесткой экономии, согласно которому с государственных дорог исчезнут общественные туалеты, еще больше усложнит для этих людей возможность путешествовать на большие расстояния.
По словам Янека Каппера, с воспалительным заболеванием кишечника связаны две основные проблемы. Во-первых, это повседневный логистический вызов. Другими словами, планировать перемещения приходится заранее, чтобы всегда можно было быстро добраться до туалета.
”Наверное, каждый оказывался в ситуации, когда из-за чрезмерного употребления жидкости или некоторого количества пищи внезапно и быстро требуется пойти в туалет, и это может быть чрезвычайно сложной и несколько неловкой задачей. Пациенты с IBD должны учитывать это каждый день, каждый час и каждую минуту, а найти общественный туалет в некоторых районах может быть очень проблематично”, — объясняет Каппер.
Пациентов с IBD загоняют в придорожную канаву
По словам Каппера, ситуация еще более осложняется тем, что несколько кафе и ресторанов, которые раньше позволяли пациентам пользоваться своими туалетами, теперь закрылись. Сети туалетов, предоставляемых государством или местными органами власти, фактически не существует, а теперь планируется ликвидировать и придорожные туалеты.
”И общество, и чиновники должны понимать, что туалет — это не только удобство для людей, которые в дороге пьют слишком много лимонада, но и единственный выход для людей, живущих с определенными проблемами со здоровьем. Отказ от общественных туалетов на дорогах ставит пациентов с IBD в крайне тяжелое положение. Их в буквальном смысле загоняют в придорожную канаву”, — сказал Каппер.
Отсюда и вторая ежедневная проблема, с которой сталкиваются пациенты с IBD — изоляция. В ситуации, когда найти туалет становится все труднее, многие пациенты с IBD просто закрываются дома, что, в свою очередь, представляет прямую угрозу психическому здоровью. ”Хотя в большинстве случаев эта болезнь позволяет вести относительно нормальную жизнь, стыд, стигма и страх побуждают людей оставаться дома. Таким образом, люди изолированы от социальной жизни и общества, и поэтому IBD также косвенно угрожает психическому здоровью”, — пояснил Каппер.
Компании и учреждения способны улучшить качество жизни пациентов
По словам Каппера, EPSS запустило ряд проектов, призванных упростить повседневную жизнь пациентов с IBD и побудить их выходить из дома. Весной 2020 года были представлены специальные карты туалетов для пациентов с IBD, чтобы при необходимости можно было пользоваться ближайшим туалетом.
О системе также проинформировали все супермаркеты, официальные учреждения, предприятия общественного питания, заправочные станции и другие организации, способные предоставить пациентам доступ к туалету. ”Конечно, мы ожидаем, что предприятия поддержат нашу инициативу и повысят осведомленность своих сотрудников, чтобы облегчить пациентам использование платных или предназначенных только для клиентов туалетов — немедленно и без продолжительных объяснений”, — добавил Каппер.
Этим летом EPSS также представило первое в Эстонии приложение карты туалетов для пациентов с IBD. К сожалению, приложение в настоящее время доступно только в веб-браузере, но EPSS ищет партнера для разработки удобного мобильного приложения.
Первая неделя декабря — Всемирная неделя осведомленности о IBD. По этому случаю EFCCA (European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations, Европейская федерация ассоциаций по болезни Крона и язвенного колита) и фармацевтическая компания Janssen подготовили ряд видеороликов для пациентов.
”Цель видеороликов — помочь пациентам и их близким лучше ежедневно справляться с болезнями, обеспечивая поддержку и советы”, — сказал Каппер, добавив, что видеоролики, безусловно, помогут повысить и осведомленность общества в целом. Видео доступны на эстонском, русском и английском языках, а найти их можно на сайте EPSS.