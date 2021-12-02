Планы убрать в Эстонии придорожные туалеты могут запереть дома тысячи людей. Глава EPSS объясняет почему

По словам, члена правления Эстонского общества воспалительных заболеваний кишечника (EPSS) Янека Каппера, ситуация для пациентов с IBD становится все более сложной, поскольку им не хватает общественных туалетов, а многие рестораны оказались закрыты. Принятый в стране план жесткой экономии, согласно которому с государственных дорог исчезнут общественные туалеты, еще больше усложнит для этих людей возможность путешествовать на большие расстояния.

По словам Янека Каппера, с воспалительным заболеванием кишечника связаны две основные проблемы. Во-первых, это повседневный логистический вызов. Другими словами, планировать перемещения приходится заранее, чтобы всегда можно было быстро добраться до туалета.

”Наверное, каждый оказывался в ситуации, когда из-за чрезмерного употребления жидкости или некоторого количества пищи внезапно и быстро требуется пойти в туалет, и это может быть чрезвычайно сложной и несколько неловкой задачей. Пациенты с IBD должны учитывать это каждый день, каждый час и каждую минуту, а найти общественный туалет в некоторых районах может быть очень проблематично”, — объясняет Каппер.

Пациентов с IBD загоняют в придорожную канаву

По словам Каппера, ситуация еще более осложняется тем, что несколько кафе и ресторанов, которые раньше позволяли пациентам пользоваться своими туалетами, теперь закрылись. Сети туалетов, предоставляемых государством или местными органами власти, фактически не существует, а теперь планируется ликвидировать и придорожные туалеты.

”И общество, и чиновники должны понимать, что туалет — это не только удобство для людей, которые в дороге пьют слишком много лимонада, но и единственный выход для людей, живущих с определенными проблемами со здоровьем. Отказ от общественных туалетов на дорогах ставит пациентов с IBD в крайне тяжелое положение. Их в буквальном смысле загоняют в придорожную канаву”, — сказал Каппер.