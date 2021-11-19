С государственных дорог Эстонии исчезнут туалеты и мусорные баки. Почему?

Данное решение было принято исходя из того, что при урезании данных расходов меньше всего пострадает безопасность дорожного движения, пояснил ERR директор отдела по обслуживанию инфраструктуры Транспортного департамента Райдо Рандмаа.

На обслуживании Транспортного департамента находятся по всей Эстонии туалеты на 61 парковке. На них тратят в год 472 000 евро. Еще 267 000 евро уходит на поддержание в порядке мусорных баков.

По словам Рандмаа, решение в департаменте уже принято, но окончательно еще не оформлено, так как пока не утвержден бюджет ведомства.

Транспортный департамент должен урезать свои расходы на деятельность в размере 3,7 млн евро.

Помимо туалетов и мусорных баков департамент рассматривает возможность упразднения ледовых трасс, а также сокращение расходов на командировки и обучение.

Решение о том, на чем будут в Транспортном департаменте экономить, будет принято во второй половине следующей недели.