ВИДЕО НАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Полицейский у MÉM Cafe достал дубинку. Но никого не били(15)
Как уже вчера сообщалось, за нарушение введенных правительством ограничений было закрыто кафе MÉM Cafe, а полиция ввела запрет на нахождение вблизи заведения. Против этого протестовали как хозяин кафе, так и прибывшие его поддержать люди.
Весь день в интернете появлялись видео и сообщения о ситуации вокруг кафе. В том числе утверждалось, что одного человека полиция избила телескопической дубинкой. Или, по меньшей мере, ударила. Посты получили солидный просмотр.
По просьбе Delfi Пыхьяская префектура предоставила видеозапись с нательной камеры того полицейского, который достал телескопическую дубинку. Да, видео не очень четкое и затуманено, но после его полного просмотра становится ясно, что человек перед полицией рисовался и не подчинялся распоряжению уйти.
Мужчине дали три раза возможность уйти
На видео видно, что сначала один полицейский подходит к мужчине, которого якобы избили, а потом второй и трижды внятно говорят ему: вы должны или пройти в дом, или покинуть территорию.
Мужчина в ответ говорит, что ему мешать нельзя, и продолжает снимать происходящее на камеру телефона. Даже утверждает, что он больной и угрожает кашлянуть в лицо правоохранителю.
Мужчину оттесняют в сторону, вслед за этим и появляется на свет телескопическая дубинка. Полицейский достает ее из-за пазухи, раскрывает и подносит к мужчине, как бы угрожая. Прижимает ею мужчину, но не бьет его.
Далее полицейский с дубинкой спрашивает у мужчины: "Вы успокоитесь? Руки за спину!"
Мужчина отвечает, что всё время был спокоен, опускает руки, которыми толкал полицейских. Затем страж порядка складывает дубинку. Однако за спиной полицейских поднимается крик — "что делается, почему бьют"…
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кейт Сеппо, комментируя ситуацию, сказал, что полицейские были вынуждены применить силу, так как мужчина не подчинялся распоряжениям.
"Мужчина оказал сопротивления, схватил сотрудника за одежду, поэтому для высвобождения полицейский использовал телескопическую дубинку. Затем убрал ее. В конце концов мужчина успокоился и вошел в здание", — описал Сеппо то, что видно и на видео.
Видео нательной камеры мутное. Но при просмотре можно однозначно ясно понять, что у дверей кафе никого не "били". Хотя полицейский угрожал человеку дубинкой, махнул ею. При этом можно, конечно, спорить, является ли пропорциональным поведением в данной ситуации угроза дубинкой.
"Дети не могли пописать!"
Хозяин кафе Элвис Брауэр распространяет в Facebook и другое ошибочное утверждение: якобы детям, которых взяли с собой пришедшие к кафе люди, некуда было сходить по нужде". Брауэр утверждает, что он просил полицейских разрешить детям пройти в туалет кафе, но полиция не разрешила.
"У этих людей нет ни души, ни сердца", — говорит хозяин заведения. И, разумеется, такое эмоциональное утверждение порождает возмущенные комментарии.
Пресс-секретарь полиции Анника Максимов поясняет, что речь идет о полуправде. "В кафе и на окружающей его территории находиться запрещено, поэтому туда не разрешено проходить посторонним людям. Мы направляли ребенка с родителем в ближайшее учреждение, где имеется возможность пользоваться туалетом", — сообщила она.
ВЫВОД: речь идет о ложных утверждениях. Исходя из видео, мужчину, которому полицейские угрожали дубинкой, никто не избивал.