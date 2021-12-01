ВИДЕО НАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Полицейский у MÉM Cafe достал дубинку. Но никого не били

Как уже вчера сообщалось, за нарушение введенных правительством ограничений было закрыто кафе MÉM Cafe, а полиция ввела запрет на нахождение вблизи заведения. Против этого протестовали как хозяин кафе, так и прибывшие его поддержать люди.

Весь день в интернете появлялись видео и сообщения о ситуации вокруг кафе. В том числе утверждалось, что одного человека полиция избила телескопической дубинкой. Или, по меньшей мере, ударила. Посты получили солидный просмотр.

По просьбе Delfi Пыхьяская префектура предоставила видеозапись с нательной камеры того полицейского, который достал телескопическую дубинку. Да, видео не очень четкое и затуманено, но после его полного просмотра становится ясно, что человек перед полицией рисовался и не подчинялся распоряжению уйти.

Мужчине дали три раза возможность уйти

На видео видно, что сначала один полицейский подходит к мужчине, которого якобы избили, а потом второй и трижды внятно говорят ему: вы должны или пройти в дом, или покинуть территорию.

Мужчина в ответ говорит, что ему мешать нельзя, и продолжает снимать происходящее на камеру телефона. Даже утверждает, что он больной и угрожает кашлянуть в лицо правоохранителю.

Мужчину оттесняют в сторону, вслед за этим и появляется на свет телескопическая дубинка. Полицейский достает ее из-за пазухи, раскрывает и подносит к мужчине, как бы угрожая. Прижимает ею мужчину, но не бьет его.

Далее полицейский с дубинкой спрашивает у мужчины: "Вы успокоитесь? Руки за спину!"

Мужчина отвечает, что всё время был спокоен, опускает руки, которыми толкал полицейских. Затем страж порядка складывает дубинку. Однако за спиной полицейских поднимается крик — "что делается, почему бьют"…

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кейт Сеппо, комментируя ситуацию, сказал, что полицейские были вынуждены применить силу, так как мужчина не подчинялся распоряжениям.