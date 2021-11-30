ФОТО | В Таллинне прошла акция в поддержку закрытого властями кафе. Тушить костер приезжали спасатели
По словам фотокорреспондента Delfi, собравшиеся пели перед MEM café песню Тыниса Мяги "Koit" ("Рассвет"), зачитывали тексты различных законов. На месте находились около десятка полицейских, которые следили, чтобы никто не заходил в кафе.
Как сообщил Спасательный департамент, пожарные получили вызов в 17.30, так как участники акции развели в принесенной бочке костер. Его потушили за 15 минут.
Департамент здоровья вынес сегодня OÜ MEM Kohvikud предписание закрыть расположенное на улице Вана-Каламая кафе, поскольку в нем многократно нарушались установленные правительством эпидемические требования. Кафе запрещено вести любую деятельность, в том числе продажу навынос.
В рамках служебной помощи полиция установила запрет на нахождение в окрестностях MÉM Cafe. На территорию разрешено заходить только жителям Вана-Каламая, 21.