Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн — Нарва: столкнулись четыре автомобиля, госпитализированы четыре женщины и ребенок

Как сообщает полиция, столкнулись автомобили Citroen C4, Mitsubishi Colt, Volkswagen Caddy и Volkswagen Passat.

По предварительным данным, ехавший в сторону Нарвы автомобиль Mitsubishi Colt (водитель - 62-летняя женщина) задел притормозивший перед ним Volkswagen Passat (водитель - 40-летий мужчина).

В результате Mitsubishi вынесло на встречную полосу движения, кто он столкнулся с Citroen C4 (водитель - 46-летняя женщина).

От полученного удара Mitsubishi отбросило на двигавшийся в сторону Нарвы Volkswagen Caddy (за рулем - 45-летний мужчина).

Скорая помощь доставила в больницу водителя Mitsubishi, водителя Citroen, пассажиров Citroen (45- и 43-летних женщин, а также 11-летнюю девочку).

Все водители были трезвыми, имели права соответствующей категории, у всех машин были зимние покрышки.

К 17 часам движение на трассе было частично восстановлено: полиция стала пропускать грузовики, легковушки по-прежнему направляются в объезд (через Вока).

Старший комиссар патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Вилле Ряник сказал, что на месте происшествия шел снег, а дорога была по-зимнему скользкой.

"В зимних условиях езды между транспортными средствами надо увеличить дистанцию и снизить скорость, что даст больше времени, чтобы отреагировать на неожиданные ситуации на дороге. Если на автомобиле еще не установлена зимняя резина, то при таких погодных условиях, как сейчас, на летней резине выезжать нельзя, это очень опасно. Со среды, 1 декабря, ездить на летних покрышках будет уже запрещено законом", – сказал Ряник.

В ноябре в 97 ДТП пострадало 104 человека и погибло три человека. В этом году всего произошло 1437 ДТП, в которых были пострадавшие, 50 человек погибло и 1604 получили травмы.