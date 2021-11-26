26.11.2021, 13:33
Полиция задержала серийного грабителя магазинов в Нарве(2)
Полиция задержала 36-летнего мужчину, совершившему в Нарве несколько ограблений магазинов.
С разрешения суда мужчина заключен под стражу.
В течение ноября поступило четыре сообщения об ограблении магазинов в Нарве с применением ножа. Полиция выяснила, что во всех этих случаях речь шла об одном и том же человеке. Мужчина заходил в магазин, скрывая свое лицо, требовал при помощи ножа деньги у продавцов, после чего убегал.
Подозреваемый ранее уже наказывался в уголовном порядке.