Новости Эстонии
26.11.2021, 13:33

Полиция задержала серийного грабителя магазинов в Нарве

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    Полиция задержала 36-летнего мужчину, совершившему в Нарве несколько ограблений магазинов.

    С разрешения суда мужчина заключен под стражу.

    В течение ноября поступило четыре сообщения об ограблении магазинов в Нарве с применением ножа. Полиция выяснила, что во всех этих случаях речь шла об одном и том же человеке. Мужчина заходил в магазин, скрывая свое лицо, требовал при помощи ножа деньги у продавцов, после чего убегал.

    Подозреваемый ранее уже наказывался в уголовном порядке.

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