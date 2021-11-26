Полиция задержала серийного грабителя магазинов в Нарве

В течение ноября поступило четыре сообщения об ограблении магазинов в Нарве с применением ножа. Полиция выяснила, что во всех этих случаях речь шла об одном и том же человеке. Мужчина заходил в магазин, скрывая свое лицо, требовал при помощи ножа деньги у продавцов, после чего убегал.