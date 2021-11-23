Новости Эстонии
23.11.2021, 19:06

Паром Tallink после вчерашней поломки возвращается на линию. Пассажиры получат компенсацию

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Ирис Кюбарсепп, Ärileht
Taavi Sepp
Как мы вчера вечером сообщали, паром Baltic Queen судовладельческой компании Tallink после выхода из порта Таллинна в Стогольм вынужден был вернуться обратно из-за неисправности двигателя. Сегодня судовладелец сообщил, что теплоход вернется на линию 24 ноября.

Как выяснили специалисты Tallink и фирмы Wärtsilä, проблема возникла из-за того, что из строя вышли электронные компонены системы управления главным двигателем, сообщила изданию Ärileht руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк. Пришедшие в негодность детали были заменены.

"После испытаний у причальной стенки и в море механики убедились, что двигатели работают без сбоя", — сказала Линк.

Baltic Queen войдет в свой график на линии Таллинн — Стокгольм вечером 24 ноября.

Tallink вчера вечером и сегодня утром занимался решением различных проблем пассажиров, которые находились на борту парома.

В понедельник вечером и во вторник утром для них было организовано бесплатное питание, детям предложили небольшие подарки.

"Естественно пассажирам предусмотрены компенсации в соответствии с правилами", — заверила Линк.

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