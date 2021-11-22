Вышедший в Стокгольм паром Baltic Queen из-за поломки вернулся в Таллинн

Как сообщила пресс-служба судовладельческой компании Tallink Grup, неполадка была в системе управления одного из главных двигателей.Решение вернуться обратно в порт было

принято в связи с тем, что для прохода в узкостях требуется иметь в рабочем состоянии оба двигателя.

Пассажирская служба Tallink оказывает находящимся на борту людям всяческую помощь и занимается решением возможных проблем.

Вопрос, будет ли обслуживать на этой неделе следующие рейсы на линии Таллинн - Стокгольм паром Baltic Queen или его заменит теплоход Victoria I, выяснится после того, как специалисты выяснят масштаб поломки и объем необходимых ремонтных работ.