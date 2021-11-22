22.11.2021, 21:11
Вышедший в Стокгольм паром Baltic Queen из-за поломки вернулся в Таллинн(8)
Foto: Taavi Sepp
В понедельник вечером вышедший из Таллинна в Стокгольм паром Baltic Queen вынужден был через пару часов повернуть из-за поломки двигателя обратно в порт Таллинна.
Как сообщила пресс-служба судовладельческой компании Tallink Grup, неполадка была в системе управления одного из главных двигателей.Решение вернуться обратно в порт было
принято в связи с тем, что для прохода в узкостях требуется иметь в рабочем состоянии оба двигателя.
Пассажирская служба Tallink оказывает находящимся на борту людям всяческую помощь и занимается решением возможных проблем.
Вопрос, будет ли обслуживать на этой неделе следующие рейсы на линии Таллинн - Стокгольм паром Baltic Queen или его заменит теплоход Victoria I, выяснится после того, как специалисты выяснят масштаб поломки и объем необходимых ремонтных работ.