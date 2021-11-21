ЧП и криминал
21.11.2021, 20:45

Осторожно, очень скользко! В одном и том же месте съехали с дороги пять автомобилей

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tarktee.ee
На шоссе Таллинн-Нарва температура упала немного ниже нуля. Всего за 45 минут произошло два тяжелых ДТП.

В 18:20 полиция получила сообщение, что в деревне Аувере автомобиль BMW перевернулся на крышу. По первоначальным данным, автомобиль съехал с дороги из-за гололеда. В автомобиле находились три человека, скорая помощь доставила женщину и ребенка в больницу для проверки здоровья.

В 19:05 полиция получила сообщение, что в Ляэне-Вируском уезде в деревне Вийтна волости Кадрина из-за гололеда с дороги съехали пять автомобилей. В ДТП никто не пострадал. Движение на месте происшествия сейчас нарушено.

Полиция напоминает, что при гололеде и в темноте на дорогах следует быть особенно внимательным и запастись временем, чтобы добраться до места назначения.

Особенно внимательным следует быть на дорогах Северной и Северо-Восточной Эстонии.

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