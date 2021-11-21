Экономист из Болгарии хочет восстановить Старый город в Нарве и привлечь в регион туристов и деньги

– Поначалу да, казалось, что это будет очень сложно. Найти подходящий участок, заручиться поддержкой городских властей, объяснить свою идею жителям Нарвы, чтобы они поддержали, найти спонсоров, продумать все детально… Но сейчас мы вместе с единомышленниками, Александром Опенко и Вадимом Орловым , видим, что эта идея — вполне осуществима. Участок мы нашли, там сейчас заброшенный детский сад и пустырь, где постоянно сидят алкоголики и распивают разные напитки. И, поверьте мне, вы бы там не хотели оказаться одной даже в светлое время суток. Катри Райк уже неформально выразила нам свою поддержку и сказала, что восстановление Старой Нарвы — очень хорошая идея. Горожане тоже согласились — мы под своей петицией уже собрали 1100 подписей, и теперь ждем первого созыва нового горсобрания Нарвы, чтобы этот вопрос оказался в повестке дня. Так как подписей много, мы имеем право требовать обсуждения идеи восстановления Старой Нарвы также в одной из комиссий при Рийгикогу .

– Моя жена — из Нарвы. И как-то она мне сказала: ”А ты знаешь, что раньше в Нарве был такой же красивый Старый город, как в Таллинне?” Я не знал. И в этом плане мне было очень жаль: что в Таллинне это уже много лет — туристический магнит, а в Нарве — сравняли бульдозерами с землей и забыли. А потом я прочитал в газете мнение Лаури Вахтре , где он задавался вопросом: ”А почему бы нам не восстановить Старую Нарву?” Меня заинтересовала эта идея. И вообще, вопрос ”А почему бы и нет?” для меня как для преподавателя экономики и менеждмента, он зачастую очень важен. И вообще, я обожаю невозможные задачи.

– Я 21 год прожил в Финляндии , моя супруга — 15 лет. Она родом из Эстонии, и в какой-то момент мы решили всей семьей переехать в Таллинн . Единственное, я волновался, как на переезд отреагирует мой работодатель. Я работаю в Hanken&SSE Executive Education — совместное предприятие двух ведущих бизнес школ Финляндий (Hanken School of Economics) и Швеции (Stockholm School of Economics). Но когда я у них спросил, они ответили: ”Нам, в принципе, все равно, откуда будет вылетать твой самолет — из Хельсинки или из Таллинна”. Так что препятствий с их стороны не было никаких, и семь лет назад мы переехали.

– Но это, очевидно, очень дорогой проект?

– Да. Допустим, что на данный момент, в зависимости от периметра, речь идет о 50 млн евро. Но в ходе обсуждения мы решили, что городу это не будет стоить ни копейки. Проект будет реализован за счет частных инвесторов. Согласно нашей идее, в Старой Нарве будет несколько десятков домов, фасады и крыши которых будут визуально идентичны тем, что были в 1840 году. А внутри инвесторы могут делать то, что они захотят. Хотят — бассейн, хотят — кинотеатр, или ресторан, или музей, или кафе. Что угодно. Мы изначально думали о том, чтобы восстановить дома и изнутри такими же, как они были в 1840 году, но потом отказались от этой идеи. Потому что дома того времени не будут соответствовать нынешним требованиям пожарной безопасности, а если делать там квартиры, то никто в такой недвижимости, скорей всего, жить и не захочет — маленькие комнаты, и планировка тогда тоже была не очень.

– И вы планируете найти одного инвестора на все 50 млн евро?

– Нет. Мы хотим поделить проект на отдельные участки, один участок — один инвестор. И тогда проект кажется уже не таким неподъемным. Входной билет уже не настолько дорогой, порядка 500 000 евро.

Мифы и предубеждения

– Что думают по этому поводу жители Нарвы?