Индрек Саар: социал-демократы еще никогда не были так мощно представлены в местных самоуправлениях

”Как социал-демократ и островитянин я начну слева — Сааремаа, Хийумаа, Пыхья-Пярнумаа, Саарде, Таллинн, Виймси, Йыэляхтме, Кадрина, Вяйке-Маарья, Винни, Тюри, Пайде, Вильянди, Йыгева, Тарту, Тартуская волость, Кастре, Тойла, Нарва, Выруская волость, Выру, Сетумаа. В этих самоуправлениях социал-демократами или при участии социал-демократов уже сформированы или сейчас формируются городские или волостные управы. В этот список вошли три крупнейших города Эстонии и восемь уездных центров”, — отметил Саар.

При этом он подчеркнул, что понимает своих однопартийцев, которые в ночь после выборов и в последующие дни были обеспокоены и критично настроены ”В такие моменты действительно сложно на основании поверхностной информации из СМИ оценить действительный результат партии на местах, поскольку в победный красный цвет на карте Эстонии были окрашены лишь два самоуправления. На самом же деле в волостных и городских собраниях сейчас 233 депутата, которых мы можем назвать своими. Это на 18 больше, чем после выборов 2017 года. Таким образом, социал-демократы представлены почти в половине всех волостных и городских собраний страны”, — пояснил Индрек Саар.

По его словам, умение социал-демократов вести переговоры и создавать коалиции еще больше усилили истинные итоги выборов для партии. ”Для нас речь идет об историческом результате, который позволит улучшить жизнь многих жителей нашей страны. Я горжусь тем, что в своих регионах очень серьезное доверие заслужили наши однопартийцы Анти Аллас и Хельмен Кютт, Сирет Пихельгас и Мадис Каллас, Катри Райк и Эдуард Одинец. И многие другие”, — сказал Индрек Саар.

”Обществу нужны социал-демократы, поскольку мы видим, что те, кто сейчас возглавляет нашу страну, не осознает свою ответственность и роль в кризисной ситуации. Печально, что нынешнее правительство не понимает элементарного — во время кризиса нужно постоянно заниматься предупреждением и смягчением всё новых проблем, а также уменьшением расколов в обществе”, — отметил он.