ФОТО | На восточной границе в Нарве и Южной Эстонии начались работы по установке заграждений(18)
По словам руководителя оперативного штаба Идаской префектуры Урмаса Эльми, в Ида-Вирумаа граница между Эстонией и РФ уже по большей части защищена природными водоемами.
"Поэтому Департамент полиции и погранохраны и Силы обороны укрепляют сегодня единственный сухой участок русла реки Нарва, где выше всего риск незаконного пересечения границы. Работы начались сегодня утром в 9 часов и будут продoлжаться, пока светло. Представители Сил обороны будут работать на этом участке два дня", — сказал Эльми.
По словам руководителя оперативного штаба Лыунаской префектуры Валло Коппеля, основным заданием полиции сегодня утром было направление резервистов на участок границы.
"Мы следали им основательный обзор, чтобы у них была уверенность и информация, как устанавливать на пограничную полосу режущую проволоку так, чтобы не переступить через пограничную полосу. Работы по установлению ограждения начали недалеко от деревни Вински, а также в районе Койдула на участках, которые использовались как для незаконного пересечения границы, так и для контрабанды. Подготовка к работе прошла успешно, сотрудничество с армией у нас хорошее и работа на границе идет", — сказал Коппель.
По слова вам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере пограничной охраны Эгерта Беличева, проводимые во время дополнительного учебного сбора тренировки по охране границы дают ценный опыт.
"Только непосредственно через работу мы можем понять, каковы общие возможности армии и Департамента полиции и погранохраны в для установления временных заграждений, какая логистическая поддержка и какие человеческие ресурсы требуются. Сейчас миграционное давление на Эстонию не выросло, но если это изменится, то быстрая установка временных ограждений будет являться важным компонентом в предотвращении массовой незаконной миграции и во всей операции по защите границы", — сказал Беличев.
Департамент полиции обозначил до 10 участков, на которые с помощью резервистов можно уставить из переданной армией режущей проволоки общей длиной до 120 км до 40 км временных ограждений. Один из таких участков находится в Нарве, остальные на границе на Юго-Востоке Эстонии. Строительство начато на приоритетных участках, где выше вероятность незаконного пересечения границы.
Поскольку работы проходят в приграничной зоне, движение там разрешено по определенный правилам, и резервистов и членов Кайтселийта сопровождают пограничники.
С сегодняшнего дня по 25 ноября в приграничных районах будет больше военной техники, полицейских и пограничников. До 26 ноября на восточной границы действуют ограничения для пилотных и беспилотных воздушных транспортных средств.