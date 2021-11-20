ФОТО | На восточной границе в Нарве и Южной Эстонии начались работы по установке заграждений

По словам руководителя оперативного штаба Идаской префектуры Урмаса Эльми, в Ида-Вирумаа граница между Эстонией и РФ уже по большей части защищена природными водоемами.

"Поэтому Департамент полиции и погранохраны и Силы обороны укрепляют сегодня единственный сухой участок русла реки Нарва, где выше всего риск незаконного пересечения границы. Работы начались сегодня утром в 9 часов и будут продoлжаться, пока светло. Представители Сил обороны будут работать на этом участке два дня", — сказал Эльми.

По словам руководителя оперативного штаба Лыунаской префектуры Валло Коппеля, основным заданием полиции сегодня утром было направление резервистов на участок границы.

"Мы следали им основательный обзор, чтобы у них была уверенность и информация, как устанавливать на пограничную полосу режущую проволоку так, чтобы не переступить через пограничную полосу. Работы по установлению ограждения начали недалеко от деревни Вински, а также в районе Койдула на участках, которые использовались как для незаконного пересечения границы, так и для контрабанды. Подготовка к работе прошла успешно, сотрудничество с армией у нас хорошее и работа на границе идет", — сказал Коппель.

По слова вам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере пограничной охраны Эгерта Беличева, проводимые во время дополнительного учебного сбора тренировки по охране границы дают ценный опыт.

"Только непосредственно через работу мы можем понять, каковы общие возможности армии и Департамента полиции и погранохраны в для установления временных заграждений, какая логистическая поддержка и какие человеческие ресурсы требуются. Сейчас миграционное давление на Эстонию не выросло, но если это изменится, то быстрая установка временных ограждений будет являться важным компонентом в предотвращении массовой незаконной миграции и во всей операции по защите границы", — сказал Беличев.