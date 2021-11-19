Силы обороны перебрасывают к границе 17-й инженерный батальон для сооружения ограждений

”Займемся тем, в чем нам нет равных — будем строить заграждения”, — пояснил командир 17-го инженерного батальона подполковник Айнар Афанасьев.

По его словам, подразделение было готово приступить к выполнению этой задачи сразу после завершения формирования. В частности, он сравнил подготовку инженеров с ездой на велосипеде: не трудно вспомнить, как ездить, если один раз уже научился. Вдобавок личный состав прошел переподготовку на новые автоматы R-20 Rahe.

Часть подразделений батальона не будет задействована в строительстве заграждений на границе. Взвод техники замется возведением укреплений на Центральном полигоне Сил обороны, которые будут использованы в ходе следующих учений. Понтонный взвод будет практиковаться в наведении переправ в Ляэне-Вирумаа. Полевая кухня обеспечит южное крыло батальона горячей пищей.

Медицинский взвод готов к оказанию всесторонней медицинской помощи, помимо этого он занимается инфекционной безопасностью. Взвод связи обеспечивает устойчивую связь между частями, а взвод тыла отвечает за снабжение.

”Мы по-прежнему готовы к приему резервистов. Товарищи ждут, работы у нас предостаточно”, — подытожил подполковник Афанасьев.

Колонные инженерного батальона проследуют в указанные места дислокации в южном направлении по маршруту Тапа — Кяревете — Ярва-Яани — Луунья — Ахья — Выру. Переброска частей на Северо-Восток осуществляется по шоссе Таллинн-Нарва.

Скорость движения военных колонн, в каждой из них может быть до 15 единиц техники, ограничена 70 км/ч. Перемещение войск может сказаться на привычном потоке движения, Силы обороны просят отнестись к этому факту с пониманием.