Внимание! Невакцинированные резервисты тоже должны явиться на внезапные учения "Шип-2021"

"Это неправда. Все резервисты, получившие приглашение, независимо от того, были они вакцинированы от коронавируса или нет, обязаны прийти на дополнительный сбор Шип-2021”, — сообщил официальный информационный канал Сил обороны Sõdurileht.

Силы обороны отмечают, что все участники сборов будут протестированы на месте, а желающим предложат возможность вакцинироваться.

Если резервист отказывается проходить тест, его направляют к врачу подразделения для осмотра. Если медики не выявляют никаких симптомов коронавируса, то резервист продолжает участие в сборах на обычных условиях. Выявленные в ходе проверки больные отправляются домой.