ВИДЕО | Резервисты стекаются на учения ”Шип-2021”: самый быстрый успел за пару часов. Компенсация будет повышенной

”Получила сообщение, в котором говорилось, что я должна явиться незамедлительно. Быстро перестроила свои планы, — рассказала старший фельдфебель 17-го инженерного батальона Юлле Померантс, успевшая приехать на установленный адрес пару часов спустя после получения оповещения. — У меня дома две кошки, договорилась, чтобы их кормили в мое отсутствие. Работаю в скорой, начальнику сказала, что объявлюсь как только вернусь со сборов. Взяла все необходимые вещи и теперь я здесь”.

По словам вызванного из запаса командира 17-го инженерного батальона подполковника Айнара Афанасьева, резверисты прибывали на место сбора в течение всего дня: ”Думаю, что основная масса придет после окончания рабочего дня вечером”.

”Узнал о сборах утром. Позвонил начальнику и сказал, что я должен идти. Вдобавок попросил коллегу меня подменить”, — рассказал резервист 27-го инженерного батальона младший сержант Раймонд Ярвсоо.

По прибытию в части все резервисты проходят тестирование на коронавирус, по ходу учений будет проведено дополнительное тестирование участников учений. В случае положительного результата теста резервистов отправляют домой. Помимо этого, Силы обороны предлагают возможность вакцинироваться всем желающим.

Мобилизационные учения ”Шип-2021” (Okas 2021) проводятся с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки на этапах от распоряжения правительства республики и до сбора резервистов, входящих в структуру сил быстрого реагирования.

Учения вооруженных сил будут проходить при взаимодействии с Департаментом полиции и погранохраны, в частности, резервисты помогут правоохранителям укрепить пограничные сооружения.

Повышенное пособие

Благодаря недавнему решению правительства, размер денежного пособия прибывающих на военные сборы резервистов будет больше обычного.

Обычное пособие составляет 37 евро для рядовых, 40 евро для младших офицеров и 50 евро для офицеров.