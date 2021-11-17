17.11.2021, 11:31
Смотрите, сколько ваших коллег прошли вакцинацию
Foto: Taavi Sepp
Больничная касса обнародовала данные о вакцинации от коронавируса на эстонских предприятиях. Таким образом, с этой недели любой желающий может посмотреть, сколько работников той или иной фирмы вакцинировались, переболели и получили бустерную дозу.
Процент охвата вакцинацией рассчитывается для предприятия с количеством работников больше десяти.
Смотрите ЗДЕСЬ.
Вчера Delfi уже писал, что Больничная касса обнародовала данные по вакцинации на всех предприятиях Эстонии. Среди сетей розничной торговли пример показывает Coop. Ситуация в Maxima вызывает тревогу.