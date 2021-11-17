Смотрите, сколько ваших коллег прошли вакцинацию

Процент охвата вакцинацией рассчитывается для предприятия с количеством работников больше десяти.

Вчера Delfi уже писал, что Больничная касса обнародовала данные по вакцинации на всех предприятиях Эстонии. Среди сетей розничной торговли пример показывает Coop. Ситуация в Maxima вызывает тревогу.