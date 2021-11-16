ТАБЛИЦА | Уровень вакцинации в крупнейших торговых сетях Эстонии: общую картину портит одно предприятие

Ситуацию с иммунизацией в сфере торговли по понятным причинам можно считать крайне важной: продавцы, кассиры и доставщики контактируют с большим числом людей.

Свежие данные Больничной кассы показывают, каково положение с вакцинацией в наиболее крупных торговых сетях Эстонии.

Maxima: у многих работников курс вакцинации не завершен

"Естественно, это (уровень вакцинации — ред.) вызывает у нас озабоченность", — сказала изданию Ärileht начальник отдела кадров сети Maxima Леа Кимбер. "Мы всячески поддерживаем вакцинацию и рассматриваем сейчас дополнительные меры для повышения охвата", — сказала Кимбер и отметила, что в компании идет в различных формах разъяснительная работа о необходимости иммунизации.

По словам Кимбер, относительно низкий уровень вакцинации (58,6%) отчасти объясняется тем, что в данных Больничной кассы фигурируют только работники, у которых курс вакцинации полностью завершен. В то же время последние ограничительные меры подвигли многих сотрудников сети сделать первый укол, но вторую дозу они получат только в декабре.

Главный кадровик Maxima обращает также внимание на то, что общую картину портят показатели в Ида-Вирумаа и Харьюмаа, на которые приходится большая доля работников, а прививку там получили соответственно 53% и 57%. В то же время, например, в Ярвамаа охват вакцинацией составляет 79%, а Вильяндимаа — 73%.

На первом месте в списке стоит торговая сеть Coop с показателем 75,37%. Как сообщил руководитель по коммуникациям предприятия Мартин Мийдо, в их составе есть подразделения, где вакцинацией охвачены все 100% работников.

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