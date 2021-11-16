Денис Ларченко о развале коалиции в Кохтла-Ярве: будет ли так в Нарве, я не знаю

"Пришло время перемен. Люди начинают иначе относиться к тому, какие ”ветра” дуют на политической арене. Те, кто так долго был у власти, всеми силами стараются её удержать. Здесь уже, как говорится, все средства хороши — подкуп, ложь и спекуляции. Такие методы вместе с давлением общества приводят к ”турбулентности” и постоянному недоверию.

Исходя из моих наблюдений, могу предположить, что одним из наиболее дестабилизирующих факторов в местной политике является активность избирательных союзов, в которых синергия членов команды зачастую угасает после результатов выборов. Отсутствие фундаментальных ценностей и ”шкурный” интерес отдельно взятых членов является серьезным триггером для активизации оппозиции, с целью захвата власти. События в Кохтла-Ярве являются ярким тому примером. Будет ли так в Нарве, я не знаю, но пока заверю в том, что мы будем ”играть” честно. Члены нашего списка в Нарве придерживались и разделяют ценности партии, к числу которых можно с уверенностью отнести и то, что мы за прозрачную и честную политику. Свою позицию по ключевым темам и вопросам мы выражали открыто, давая дополнительные разъяснения о причинах своих убеждений.

Сегодня настало время первого серьёзного испытания на прочность тех договоренностей, которые были успешно задекларированы на бумаге. Для нас это не просто пункты коалиционного соглашения, а стартовая позиция, которая должна быть четкой и прямой. Это не правило, в котором могут быть исключения, а фундамент доверия, крепость которого зависит не только от густоты массы, но и от однородности помыслов.

Если оставить ребусы в стороне, то суть в том, что мы подписали коалиционный договор с нашими партнерами, один член из команды которых решил начать действовать не так, как мы договорились. Что им сейчас руководит, я могу только догадываться, но однозначно то, что возвращение "Будулая" в горсобрание (пока идет следствие) я не поддерживаю", — написал Денис Ларченко.