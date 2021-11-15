Новая коалиция в Кохтла-Ярве развалилась. Одинец: жалко, город заслуживает большего

За кандидата от коалиции, социал-демократа Эдуарда Одинца проголосовали лишь 9 депутатов из 25 членов горсобрания. А кандидата от оппозиционной Центристской партии Тийта Лиллеметса поддержали 16 депутатов.

"Двое коалиционных партнера отказались выполнять условия подписанного договора. Политикам из Партии реформ и союза "Прогресс", видимо, предложили что-то взамен. Они пойдут во власть с центристами", — рассказал RusDelfi Эдуард Одинец.

Теперь социал-демократы и союз "Рестарт" будут в оппозиции. "Нужно проанализировать случившееся. Очень обидно, что так получилось. Доверяешь людям, а они тебя подводят. Жалко, Кохтла-Ярве заслуживает большего", — добавил лидер соцдемов Одинец.

Лиллеметс ранее работал помощником мэра Кохтла-Ярве, который отвечал за части города Ахтме и Ору.

После муниципальных выборов в Кохтла-Ярве социал-демократы, Партия реформ, союзы "Рестарт" и "Прогресс" сформировали коалицию. У них вместе 13 мандатов, у центристов — 12.